Hơn 1.600 đoàn viên tham gia Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh

Chương trình thu hút hơn 1.600 đoàn viên, người lao động đến từ Công đoàn các phường Kinh Bắc, Võ Cường, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Vũ Ninh và một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tham gia.

Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương cùng các đại biểu hưởng ứng chương trình. Ảnh: bacninh.gov.vn

Trước khi chương trình diễn ra, đoàn đại biểu thành phố và các phường đã dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với đồng chí Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu cùng hơn 1.600 đoàn viên, người lao động tham gia Ngày hội Công đoàn Bắc Ninh năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương tặng quà động viên công nhân, người lao động tham gia chương trình. Ảnh: bacninh.gov.vn

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chạy bộ với cự ly khoảng 2,5km, trên các tuyến đường chính quanh khu vực tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Theo Ban tổ chức, ngày hội hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện thể dục, thể thao, đặc biệt là chạy bộ, trong đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, xây dựng lối sống tích cực và tạo môi trường làm việc năng động, lành mạnh.

Ngày hội cũng góp phần thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, đồng hành cùng người lao động, xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Chương trình thu hút hơn 1.600 đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Ảnh: bacninh.gov.vn

Dịp này, LĐLĐ thành phố Bắc Ninh trao 217 suất quà tặng đoàn viên, người lao động tham gia chương trình, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của tổ chức Công đoàn với người lao động.