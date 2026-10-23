Hơn 1.570 tỷ đồng xây dựng trục giao thông kết nối Tây Ninh – TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông nhóm B trọng điểm của tỉnh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo trục kết nối chiến lược giữa Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng Đông Nam Bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh (đơn vị chủ đầu tư): Dự án Đường ĐT.782 kết nối vào đường ĐT.744 nằm trên địa bàn xã Truông Mít và xã Hưng Thuận là tuyến giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giữa các trục giao thông chính trong khu vực.

Việc hoàn thiện tuyến đường không chỉ nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh theo quy hoạch, mà còn tạo ra trục kết nối chiến lược giữa các tuyến đường ĐT.789, ĐT.782 và ĐT.744. Qua đó, dự án sẽ giúp rút ngắn hành trình vận chuyển, hỗ trợ lưu thông hàng hóa liên vùng giữa Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn tại những nút giao cắt dân sinh trên tuyến ĐT.782, giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu và nâng cao an toàn cho người dân.

Tây Ninh nằm ở trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vị trí cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù hệ thống giao thông đường bộ thời gian qua đã được đầu tư cải thiện, nhưng khả năng liên kết giữa các tuyến huyết mạch ĐT.789, ĐT.782 thông qua ĐT.744 qua khu vực dự án vẫn chưa đồng bộ, tạo thành điểm nghẽn giao thông làm hạn chế năng lực vận tải liên vùng.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường kết nối này không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân hai xã Truông Mít và Hưng Thuận, mà còn khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh tại địa bàn giáp ranh.

Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã ban hành, Dự án Đường ĐT.782 kết nối vào đường ĐT.744 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,4 km, thuộc công trình giao thông cấp II (cấp kỹ thuật cấp III).

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường ĐT.784 (tại ngã ba Bàu Đồn) và điểm cuối giáp với cầu kết nối số 1 (công trình do Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư bắc qua sông Sài Gòn). Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn tốc độ 80 km/h, mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1. Quy mô phần đường bao gồm 6 làn xe, với bề rộng nền đường đạt 22,5 m.

Song song với phần đường, dự án tiến hành xây dựng mới 2 công trình cầu bê tông cốt thép gồm cầu Bến Sắn và cầu Kênh Đông. Hai cây cầu này được thiết kế đồng bộ quy mô 6 làn xe với bề rộng khổ cầu 22,5 m, đáp ứng tải trọng thiết kế HL93. Ngoài ra, công trình cũng tích hợp đầy đủ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tường chắn và an toàn giao thông hiện đại.

Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt là hơn 1.575 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 857 tỷ đồng (diện tích sử dụng đất khoảng 32 ha, diện tích cần bồi thường khoảng 22,14 ha), chi phí xây dựng và thiết bị là trên 564 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng và các chi phí khác là gần 154 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án được cân đối từ ngân sách tỉnh Tây Ninh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch phân bổ vốn được bố trí cụ thể năm 2026 bố trí 0,5 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư; năm 2027 bố trí 400 tỷ đồng; năm 2028 bố trí 600 tỷ đồng; năm 2029 bố trí 300 tỷ đồng và năm 2030 bố trí theo nhu cầu vốn còn lại.

Đáng chú ý, để bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và tiến độ hoàn thành khai thác cùng dự án xây dựng cầu kết nối do Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đã đề xuất điều chỉnh lộ trình thực hiện dự án từ giai đoạn 2029-2032 sang giai đoạn 2027-2030. Tiến độ triển khai dự kiến: Phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý III/2026; phê duyệt dự án trong quý IV/2026; hoàn tất thiết kế và tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng ngay trong quý I/2027, hướng tới hoàn thành toàn bộ công trình vào giai đoạn 2029-2030.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/5/2026 thống nhất đồng thuận để UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B) trên địa bàn hai địa phương. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 thống nhất nhận nhiệm vụ cơ quan chủ quản. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh chuẩn bị đầu tư phần đường kết nối nằm trên địa bàn Tây Ninh, bảo đảm hai dự án khớp nối hoàn hảo tại vị trí cầu bắc qua sông Sài Gòn.

Sự kết nối đồng bộ giữa đường ĐT.782, ĐT.789 (Tây Ninh) với đường ĐT.744 (Thành phố Hồ Chí Minh) khi hoàn thành sẽ hình thành một hành lang vận tải đường bộ thông suốt. Công trình không chỉ giúp cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, hàng hóa công nghiệp và nguyên vật liệu giữa các vùng kinh tế trọng điểm, mà còn mở ra diện mạo đô thị - nông thôn mới văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân khu vực cửa ngõ Đông Nam Bộ./.