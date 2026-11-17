Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh. (Ảnh: VISSAN)

Nhà máy được triển khai trên mặt bằng rộng hơn 22,4ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng, trong đó hệ thống thiết bị hiện đại trị giá hơn 417 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dây chuyền giết mổ heo của nhà máy có công suất 240 con/giờ và hệ thống dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến (xúc xích, thịt nguội, đồ hộp, giò, lạp xưởng...) có tổng công suất gần 35.000 tấn/năm.

Nhà máy được đầu tư theo hướng khép kín, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và vận hành theo các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời phát huy năng lực kiểm nghiệm theo ISO/IEC 17025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc VISSAN cho biết: Việc đầu tư nhà máy mới này giúp VISSAN có bước phát triển mới trong chiến lược nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và từng bước củng cố năng lực cạnh tranh trong ngành thực phẩm.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương; đồng thời thúc đẩy các hoạt động cung ứng nguyên liệu, vận tải, kho vận và dịch vụ hỗ trợ.

Các đại biểu dự lễ động thổ Nhà máy chế biến thực phẩm VISSAN Tây Ninh. (Ảnh: VISSAN)

Hằng năm, VISSAN cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 tấn thực phẩm chế biến và 20.000 tấn thực phẩm tươi sống. Sản phẩm VISSAN hiện được phân phối qua hơn 45 cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hơn 700 siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 140 nhà phân phối cùng khoảng 90.000 điểm bán tại kênh truyền thống trên cả nước. Sản phẩm VISSAN còn được xuất khẩu đến nhiều thị trường như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.