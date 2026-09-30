Hơn 1.500 trẻ em xã Nà Phặc được khám sàng lọc bệnh tim mạch
Ngày 29-9, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức khám, tư vấn và sàng lọc bệnh tim mạch cho hơn 1.500 trẻ em trên địa bàn xã Nà Phặc (Thái Nguyên).
Chương trình tiếp nhận trẻ đã được phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh; trẻ có chỉ định phẫu thuật tim nhưng chưa được phẫu thuật và trẻ có nhu cầu kiểm tra, tư vấn sức khỏe tim mạch.
Các bác sĩ trực tiếp đến các trường học để thăm khám, tạo thuận lợi cho trẻ tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa ngay tại địa phương, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện đến cơ sở y tế tuyến trên.
Qua khám sàng lọc, các bác sĩ đánh giá sức khỏe tim mạch, phát hiện dấu hiệu bất thường và tư vấn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Hoạt động này góp phần phát hiện sớm bệnh tim mạch ở trẻ, giúp phụ huynh chủ động chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho con.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/hon-1-500-tre-em-xa-na-phac-duoc-kham-sang-loc-benh-tim-mach