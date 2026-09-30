Hơn 1.500 trẻ em xã Nà Phặc được khám sàng lọc bệnh tim mạch

Khám sàng lọc bệnh tim mạch cho trẻ em tại Trạm Y tế Nà Phặc.

Chương trình tiếp nhận trẻ đã được phát hiện hoặc nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh; trẻ có chỉ định phẫu thuật tim nhưng chưa được phẫu thuật và trẻ có nhu cầu kiểm tra, tư vấn sức khỏe tim mạch.

Các bác sĩ trực tiếp đến các trường học để thăm khám, tạo thuận lợi cho trẻ tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa ngay tại địa phương, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện đến cơ sở y tế tuyến trên.

Khám sàng lọc bệnh tim mạch cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nà Khoang.

Qua khám sàng lọc, các bác sĩ đánh giá sức khỏe tim mạch, phát hiện dấu hiệu bất thường và tư vấn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Hoạt động này góp phần phát hiện sớm bệnh tim mạch ở trẻ, giúp phụ huynh chủ động chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho con.