Trước việc Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) giải thể khiến hàng nghìn lao động bị ảnh hưởng, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh đã triển khai phương án hỗ trợ nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định đời sống và giúp người lao động sớm tìm được việc làm mới.

Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh tham gia buổi làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) ngay khi nắm bắt thông tin công ty ngừng sản xuất. Ảnh: Thọ Phạm/NDO

Cụ thể, tập thể Thường trực Liên đoàn đã thống nhất chủ trương hỗ trợ 1.518 đoàn viên, người lao động bị mất việc do doanh nghiệp giải thể, với tổng kinh phí 2,88 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố.

Trong đó, 1.362 người làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, tổng kinh phí 2,724 tỷ đồng; 156 lao động thuộc Công ty TNHH MTV Cung ứng lao động Tâm Đức và Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt, đang làm việc tại dự án ECCO, được hỗ trợ 1 triệu đồng/người, với tổng kinh phí 156 triệu đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Võ Khắc Thái giao các bộ phận chuyên môn phối hợp Công đoàn Khu công nghiệp số 5 và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) nhanh chóng tổ chức trao hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Không chỉ hỗ trợ tài chính trước mắt, Liên đoàn Lao động thành phố còn phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị liên quan tư vấn, giới thiệu việc làm; hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trước đó, Công ty TNHH ECCO Việt Nam thông báo dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Khu công nghiệp Bàu Bàng từ 14 giờ ngày 2-11-2026 để làm thủ tục giải thể. Doanh nghiệp thuộc sở hữu của ECCO Sko A/S (Đan Mạch).

Theo thông tin công bố, quyết định đóng cửa nằm trong kế hoạch tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn, trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy giảm kéo dài và công suất sản xuất dư thừa.

Nhà máy có hơn 1.600 lao động. Theo thông báo của doanh nghiệp, hợp đồng của những người không được đề nghị tiếp tục làm việc sẽ chấm dứt vào ngày 30-11 hoặc sớm hơn nếu hợp đồng hết hạn. Một số nhân sự được giữ lại trong thời gian nhất định để hỗ trợ các công việc liên quan đến giải thể.

Doanh nghiệp cam kết thanh toán tiền lương, tiền nghỉ hằng năm chưa sử dụng và các khoản phải trả theo quy định; đồng thời thông báo các khoản hỗ trợ thêm, gồm nửa tháng lương cơ bản cho mỗi năm làm việc, lương tháng 13 tính theo thời gian làm việc thực tế trong năm.

Công ty cũng cam kết hoàn tất xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và trả lại giấy tờ liên quan cho người lao động.

Ngay khi nắm thông tin nhà máy ngừng sản xuất, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố cùng chính quyền địa phương đã làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện đầy đủ các cam kết về quyền lợi công nhân.

Công đoàn cũng kết nối 8 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng 3.330 lao động, tạo thêm cơ hội chuyển đổi việc làm cho công nhân ECCO.