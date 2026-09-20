Hơn 1.500 học sinh Trường THPT Lộc Bình được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh

Trong chương trình, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã phổ biến những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh khi tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy tắc giao thông đường bộ; hệ thống báo hiệu đường bộ; việc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn; các hành vi vi phạm thường gặp và những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông.

Thông qua hình ảnh, video về một số vụ tai nạn và tình huống giao thông xảy ra trên thực tế, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, dự đoán tình huống và chủ động phòng tránh tai nạn. Cán bộ CSGT cũng trao đổi, giải đáp những nội dung học sinh thường gặp khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường.

Nhân viên Công ty Honda Lộc Bình hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách

Đông đảo học sinh tham gia chương trình

Cùng với đó, nhân viên Công ty Honda Lộc Bình hướng dẫn học sinh tìm hiểu cấu tạo, chức năng của các bộ phận trên xe mô tô, xe gắn máy; cách kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng; thao tác khởi động, sử dụng ga, phanh và thay đổi số phù hợp.

Các em còn được hướng dẫn lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ và cài quai đúng quy cách; thực hiện tư thế lên, ngồi và xuống xe an toàn. Phần hướng dẫn kỹ năng tập trung vào cách khởi hành, điều chỉnh tốc độ, dừng xe, sử dụng phanh và xử lý một số tình huống có thể phát sinh trên đường.

Học sinh được làm quen với thiết bị mô phỏng lái xe và theo dõi hướng dẫn thực hành trên sa hình gồm: đi qua hình số 8, vạch đường thẳng, đường có vạch cản và đường gồ ghề.

Học sinh được hướng dẫn thực hành trên sa hình

Sau chương trình, Đội CSGT đường bộ số 2 cung cấp bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật về an toàn giao thông để nhà trường tổ chức kiểm tra đối với học sinh. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ xem xét, công nhận học sinh hoàn thành chương trình giáo dục kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn.

Đây là chương trình đầu tiên nằm trong “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” do Công an tỉnh tổ chức. Qua đó, góp phần trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; đồng thời giúp các em hình thành thói quen kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng quy định và chủ động xử lý những tình huống nguy hiểm trên đường.