Các đại biểu tham dự chương trình

Học sinh tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh và Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật cùng tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 1.500 học sinh nhà trường.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh và đại diện Trường THCS Hoàng Văn Thụ thực hiện nghi thức ký kết

Tại đây, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 và Trường THCS Hoàng Văn Thụ đã thông qua nội dung phối hợp, thống nhất phương hướng hoạt động lâu dài và tiến hành ký kết biên bản kết nghĩa.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Theo đó, trong thời gian tới, 2 đơn vị tập trung phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa vi phạm pháp luật và duy trì hiệu quả mô hình bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng trường học; đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, tìm hiểu truyền thống lực lượng Công an nhân dân; phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trong các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương những gương học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh và đại diện Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Phòng CSGT, Công an tỉnh và Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập của nhà trường.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh tuyên truyền cho học sinh

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 gắn với lứa tuổi học sinh, tập trung vào quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, quy tắc tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cách phòng tránh các hành vi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Chương trình góp phần cụ thể hóa hiệu quả mô hình “Công an Lạng Sơn chung tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa lực lượng công an với cơ sở giáo dục. Hoạt động không chỉ kịp thời động viên, khích lệ học sinh vượt khó vươn lên mà còn nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa vi phạm và bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.