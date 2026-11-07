Hơn 1.500 chuyên gia đăng ký hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổng hợp thông tin gần 1.400 ngành đào tạo và 1.550 chuyên gia sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật với sự đồng hành của các chuyên gia (Ảnh:moet).

Hoạt động triển khai theo Thông tư 84/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống thông tin Cuộc thi để học sinh, giáo viên và các đơn vị dự thi tra cứu, kết nối.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến ngày 28/10, có 56 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cung cấp thông tin về gần 1.400 ngành đào tạo ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó, 648 ngành thuộc Danh mục ban hành kèm Quyết định 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng GD&ĐT.

Các ngành được gắn với một hoặc nhiều lĩnh vực trong danh mục 16 lĩnh vực dự thi theo Thông tư 84, từ khoa học tự nhiên, toán học, máy tính, công nghệ thông tin đến kỹ thuật, khoa học xã hội và hành vi.

Nhiều cơ sở đào tạo công bố chính sách tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia; ưu tiên xét tuyển, cộng điểm hoặc cấp học bổng từ 30% đến 100% học phí. Một số ngành còn có học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Thông tin từng ngành kèm đường dẫn trang tuyển sinh, giúp học sinh và phụ huynh thuận tiện tra cứu.

Cùng với dữ liệu đào tạo, 58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đăng ký 1.550 chuyên gia hỗ trợ học sinh, trong đó có hơn 300 giáo sư, phó giáo sư và hơn 800 tiến sĩ.

Đội ngũ đến từ nhiều cơ sở như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong số này, 1.272 chuyên gia đăng ký tư vấn ý tưởng, định hướng nghiên cứu; 1.139 người hướng dẫn nghiên cứu; 1.004 người tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ, ban giám khảo. Ngoài ra, 604 người đăng ký báo cáo chuyên đề, tập huấn và 596 người hỗ trợ, giám sát học sinh thực hiện thí nghiệm tại cơ sở nghiên cứu.

Có 987 chuyên gia đồng ý công khai họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, lĩnh vực và hình thức hỗ trợ trên hệ thống. Thông tin liên hệ chỉ dùng để kết nối theo đề nghị của đơn vị dự thi, cơ sở giáo dục và không công khai nếu chưa được chuyên gia đồng ý.

Mạng lưới được kỳ vọng giúp các trường phổ thông, nhất là ở địa phương còn hạn chế điều kiện nghiên cứu, kết nối với nhà khoa học và cơ sở thí nghiệm phù hợp.

Theo quy chế, người hướng dẫn không được làm thay học sinh các nội dung nghiên cứu cốt lõi, mà tập trung định hướng phương pháp, bảo đảm an toàn và liêm chính khoa học.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Cuộc thi được tổ chức theo quy chế mới, với địa điểm dự kiến tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường đăng ký 165 ngành đào tạo và 64 chuyên gia tham gia hỗ trợ học sinh.

Cuộc thi áp dụng 16 lĩnh vực dự thi, bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí, tổng điểm tối đa 100. Danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster sẽ được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thời gian, địa điểm và kế hoạch tổ chức; đồng thời đề nghị các đơn vị chủ động khai thác dữ liệu ngành đào tạo, danh sách chuyên gia để kết nối hỗ trợ học sinh từ giai đoạn hình thành ý tưởng.