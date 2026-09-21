Hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh được trang bị kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Ngày 21/9, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông về triển khai “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Khê tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Thái Phiên.

Học sinh tham gia, trả lời câu hỏi do cán bộ CSGT đưa ra tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Trần Ngọc Tiến, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy an toàn; cách nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Trần Ngọc Tiến cũng lưu ý học sinh về những lỗi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng quy cách, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định; đồng thời chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông và hệ thống biển báo.

Học sinh quét mã QR khảo sát kiến thức về luật TTATGT.

Bên cạnh đó, cán bộ CSGT phân tích những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Qua đó, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, báo cáo viên lưu ý quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện. Học sinh chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện về giấy phép lái xe theo quy định không được tự ý điều khiển mô tô, xe gắn máy. Việc vi phạm không chỉ bị xử lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Cô Phạm Thị Trinh, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên (áo dài đỏ), cùng đại diện học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, cán bộ CSGT hướng dẫn giáo viên, học sinh cài đặt và sử dụng ứng dụng bộ câu hỏi ôn luyện thi giấy phép lái xe. Qua đó, giúp người tham gia chủ động củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý các tình huống giao thông.

Dịp này, đại diện Trường THPT Thái Phiên và học sinh nhà trường ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Thông qua hoạt động, lực lượng CSGT góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là những em thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đến trường. Qua đó, chủ động phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường.