Hơn 1,5 triệu lượt thí sinh thi trượt bằng lái xe, có người thi lại 18 lần

Chiều 25/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng CSGT trong 9 tháng năm 2026.

Tại buổi thông tin, đại diện Phòng Hướng dẫn, đào tạo, sát hạch, quản lý giấy phép của người điều khiển phương tiện giao thông cho biết, công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt (chiếm 65,37%), hơn 1,5 triệu thí sinh không đạt.

Đối với hạng B số sàn, một trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần; một thí sinh ở Ninh Bình trượt 14 lần; một thí sinh ở Sơn La trượt 12 lần…

Sa hình là nội dung thí sinh trượt lặp lại nhiều nhất. Nhiều trường hợp trượt sa hình là thí sinh lớn tuổi: Lào Cai - sinh năm (SN) 1965 (trượt 8 lần), Lâm Đồng - SN 1966 (trượt 7 lần), Lai Châu - SN 1974 (trượt 5 lần), Quảng Ngãi - SN 1974 (trượt 9 lần), Quảng Trị - SN 1976 (trượt 4 lần).

Các trường hợp trượt lý thuyết lái xe ô tô nhiều lần gồm: một trường hợp trượt 10 lần tại Vĩnh Long (hạng C1), một trường hợp trượt 9 lần tại Hải Phòng (hạng B); Quảng Trị có 2 thí sinh trượt lý thuyết 5-6 lần.

"Điều quan trọng là các thí sinh vẫn quyết tâm học lại, ôn tập và dự thi sát hạch lại (cả lý thuyết và tay lái), để có giấy phép lái xe, thực sự có thể lái xe an toàn trên đường", theo đại diện Cục CSGT

Trước đó, kể từ ngày 1/7/2026, hoạt động sát hạch lái xe trên cả nước được triển khai theo quy định mới của Bộ Công an.

Tại các trung tâm sát hạch lái xe, học viên tham gia kỳ thi không còn phải làm bài thi mô phỏng trên máy tính như trước đây. Ở các nội dung còn lại, lực lượng chức năng tổ chức chặt chẽ, đề cao khả năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.