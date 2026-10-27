Hơn 1,5 ngàn căn nhà ở xã hội tại xã Phước An nhận hồ sơ từ tháng 11

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội trên khu đất 2,1ha tại xã Phước An đang thi công xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện công ty, dự án nêu trên tọa lạc tại lô đất CC3, xã Phước An, gồm 2 khối chung cư cao 12 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 100 ngàn m². Công trình có tổng cộng 1.547 căn hộ, diện tích căn hộ dao động từ khoảng 29-70m². Tiến độ thực hiện dự án dự kiến đến quý I-2028.

Giá bán căn hộ bình quân được công bố hơn 21 triệu đồng/m² diện tích sử dụng thông thủy. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chi phí quản lý vận hành.

Người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại các địa điểm doanh nghiệp công bố. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ tháng 11-2026. Đối tượng đăng ký mua và thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội và quy định của UBND thành phố.

Mô hình Khu chung cư nhà ở xã hội trên khu đất 2,1ha tại xã Phước An. Ảnh: ĐVCC

Tại Nghị quyết số 303/NQ-CP, ngày 30-9-2026 của Chính phủ, thành phố Đồng Nai được giao phát triển hơn 60 ngàn căn giai đoạn 2026-2030. Chỉ tiêu cụ thể theo từng năm: năm 2026 hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 hoàn thành 3 ngàn căn, năm 2028 hoàn thành 5 ngàn căn, năm 2029 hoàn thành 10 ngàn căn và năm 2030 hoàn thành hơn 40 ngàn căn.