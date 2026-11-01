Hơn 1.455 tỷ đồng mở rộng gần 26km QL30 qua Đồng Tháp

Sáng 1/11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng QL30, đoạn từ nút giao QL1 và đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến nút giao An Bình.

Nút giao An Bình (phường Mỹ Trà), điểm cuối dự án mở rộng QL30.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 25,88km, điểm đầu tại khu vực giao QL1 và đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc xã Thanh Hưng; điểm cuối tại nút giao An Bình, phường Mỹ Trà.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường hiện hữu sẽ được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m. Dự án cũng đầu tư hệ thống thoát nước tại các đoạn qua khu dân cư và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thanh Hưng, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung và Mỹ Thọ của tỉnh Đồng Tháp.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư mở rộng QL30 là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đáp ứng các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án được kỳ vọng góp phần khơi thông điểm nghẽn hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị, thương mại và dịch vụ, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, QL30 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trục cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với TP Cao Lãnh, các cửa khẩu Thường Phước, Dinh Bà và những địa bàn giáp biên giới Campuchia.