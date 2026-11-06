Hơn 1.411 tỷ đồng nợ bảo hiểm tại Thanh Hóa

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp.

Việc chậm đóng các loại bảo hiểm xâm phạm tới quyền lợi người lao động

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 9/2026, tổng số tiền chậm đóng các loại bảo hiểm trên địa bàn tỉnh đã lên tới hơn 1.411 tỷ đồng, chiếm 8,14% tổng số phải thu. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn trực tiếp tác động đến quyền lợi của người lao động.

Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm kéo dài, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều vi phạm, sai sót trong quá trình giải quyết và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

BHXH tỉnh Thanh Hóa tích cực phối hợp với các đơn vị để xử lý tình trạng trốn, chậm đóng bảo hiểm

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh có 78 hồ sơ hưởng chế độ BHXH hằng tháng phải thu hồi, với tổng số tiền khoảng 6,81 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền đã thu hồi mới đạt khoảng 2,35 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực BHYT, chi phí khám, chữa bệnh trong 9 tháng năm 2026 tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Qua công tác giám sát, cơ quan BHXH phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc chỉ định dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc, vật tư y tế và thanh toán chi phí điều trị tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Trước tình hình trên, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. Trong 9 tháng năm 2026, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 131 đơn vị, đạt 98,5% kế hoạch được giao.

Qua kiểm tra, cơ quan BHXH kiến nghị thu hồi về các quỹ khoảng 1,452 tỷ đồng; truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 226 lao động thuộc đối tượng tham gia bắt buộc với số tiền khoảng 2,463 tỷ đồng. Đồng thời, lập 11 biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt khoảng 1,411 tỷ đồng.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song công tác thu hồi nợ bảo hiểm vẫn gặp không ít khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm đóng kéo dài, không hợp tác với cơ quan chức năng. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

BHXH tỉnh Thanh Hóa đề xuất hai ngành thống nhất đầu mối và quy trình trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp rà soát, phân loại các doanh nghiệp chậm đóng kéo dài, có số tiền nợ lớn để đánh giá dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đối với những doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, còn sử dụng lao động nhưng có số tiền nợ bảo hiểm lớn, hai ngành sẽ lựa chọn để tổ chức làm việc liên ngành, yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, đồng thời xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể.

Đối với các khoản nợ khó thu hồi, hai ngành phối hợp rà soát điều kiện, hồ sơ để xem xét khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.