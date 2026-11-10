Hơn 1.400 tỷ đồng cổ tức của FPT Telecom sẽ về tay những cổ đông nào?

HĐQT CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) vừa thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12. Thời gian chi trả dự kiến là 29/12.

Với hơn 738,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi hơn 1.477 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Tính đến ngày 30/9/2026, Bộ Công an là cổ đông lớn nhất tại FPT Telecom khi nắm 50,17% vốn điều lệ, ước nhận hơn 741 tỷ đồng. Tập đoàn FPT (Mã: FPT) sở hữu 45,66% vốn, dự kiến nhận về 674 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC của FPT Telecom.

Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, FPT Telecom dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ phát hành là 15% vốn điều lệ (cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 1.108 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 của công ty mẹ.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 10/12. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT Telecom sẽ tăng từ 7.387 tỷ đồng lên 8.495 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý III/2026, doanh thu thuần FPT Telecom đạt hơn 5.915 tỷ đồng tăng 20%, lợi nhuận sau thuế vượt 1.022 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đạt hơn 16.690 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 3.674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.934 tỷ đồng, cùng tăng 13%.

Năm 2026, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và 5.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện 72% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau ba quý.