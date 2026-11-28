Một góc Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Dự án có mục tiêu xây dựng, cải tạo đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn để bảo đảm khai thác hiệu quả các loại tàu bay code E như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng theo tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Hạng mục chính của dự án là cải tạo đường cất hạ cánh 35L/17R hiện hữu, có chiều dài 3.049 m, rộng 45 m; xây mới 2 đường lăn nối, 1 đường lăn thoát nhanh và cải tạo các đường lăn nối hiện hữu giữa hai đường cất hạ cánh. Đáng chú ý, đường cất hạ cánh 35L/17R sẽ được tăng cường kết cấu mặt đường nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác các loại tàu bay thân rộng.

Cụ thể, tại những khu vực có mặt đường bê-tông xi măng hiện hữu, sau khi xử lý các vị trí hư hỏng, kết cấu mặt đường sẽ được tăng cường bằng lớp bê tông xi măng cốt thép dày tối thiểu 36cm hoặc lớp bê tông xi măng lưới thép dày tối thiểu 37cm. Đối với những khu vực có mặt đường bê-tông nhựa hiện hữu, phương án thiết kế là đào bóc lớp mặt đường cũ, thay bằng kết cấu bê-tông xi măng lưới thép dày 40 cm trên lớp bê tông xi măng móng. Hệ thống đường lăn cũng được xây mới hoặc tăng cường kết cấu mặt đường phù hợp với yêu cầu khai thác tàu bay code E, có chiều rộng cơ bản 23m, hai bên bố trí lề vật liệu rộng 7,5m mỗi bên. Một hạng mục quan trọng khác là đầu tư hệ thống công trình bảo đảm hoạt động bay, trong đó có hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT II tại đầu 35L và hệ thống đèn tiếp cận giản đơn tại đầu 17R của đường cất hạ cánh 35L/17R. Đồng thời, dự án sẽ nâng cấp hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS) hiện hữu để đáp ứng yêu cầu khai thác CAT II tại đầu 35L; lắp đặt hệ thống đèn đường lăn, biển báo, hệ thống điều khiển và cấp điện đồng bộ.

Để phục vụ các hệ thống này, chủ đầu tư sẽ xây dựng nhà trạm nguồn tại vị trí mới thay thế trạm hiện hữu, cùng hệ thống tuyến cáp điện, cáp điều khiển và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống mương, rãnh, cống thoát nước và hố ga đấu nối nhằm bảo đảm thoát nước đồng bộ cho khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình lân cận. Các hạng mục sơn kẻ tín hiệu, đường công vụ và công trình phục vụ hoạt động quân sự cũng được xây dựng, cải tạo đồng bộ.

Về tổng mức đầu tư, trong số hơn 1.427 tỷ đồng được phê duyệt, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 978,170 tỷ đồng; chi phí thiết bị 206,294 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 41,225 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 13,045 tỷ đồng; phần còn lại gồm chi phí khác 27,027 tỷ đồng và chi phí dự phòng 162,067 tỷ đồng. Theo kế hoạch bố trí vốn, dự án đã được bố trí 20 tỷ đồng trong năm 2026, dự kiến tiếp tục bố trí 1.262 tỷ đồng năm 2027 và 145,828 tỷ đồng năm 2028.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu, lập tiến độ tổng thể và chi tiết để triển khai dự án, bảo đảm hoàn thành trong năm 2028. Đặc biệt, do công trình được triển khai tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đang khai thác, chủ đầu tư phải xây dựng phương án thi công phù hợp, bảo đảm an ninh hàng không, an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của cảng. Ban quản lý dự án Thăng Long cũng phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các hạng mục đầu tư mới và công trình hiện hữu, tránh trùng lặp khối lượng xây dựng. Đối với các công trình bảo đảm hoạt động bay liên quan, Bộ Xây dựng giao Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để khẩn trương lập, phê duyệt và triển khai các dự án xây dựng, di dời đài dẫn đường VOR/DME và hệ thống quan trắc khí tượng tự động AWOS. Các hạng mục này phải được hoàn thành đồng bộ với từng giai đoạn của Dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.