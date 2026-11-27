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Tiếp nối kết quả 522 tên miền được đăng ký thành công ngay trong giờ đầu mở cấp ngày 23/11, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết ba không gian tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn đã ghi nhận 1.403 tên miền đăng ký thành công tính đến hết ngày 25/11.

Trong tổng số hơn 1,400 tên miền đăng ký mới, .ap.vn dẫn đầu với tỷ lệ 80,3%, tiếp đến là .on.vn chiếm 13% và .ad.vn với 96 tên miền chiếm 6,7%.

Cơ cấu đăng ký 03 đuôi tên miền .vn mới (số liệu tính đến hết ngày 25/11/2026).

Một thống kê thú vị là 85,3% tên miền mới do cá nhân đăng ký, cho thấy người dùng cá nhân là lực lượng hưởng ứng sớm nhất. Xu hướng này thể hiện rõ ở .ap.vn, gần 90% tên miền do cá nhân đăng ký. Với lập trình viên, sinh viên công nghệ hay nhà sáng tạo, một địa chỉ .ap.vn mang tên sản phẩm có thể là bước đầu để đưa bản thử nghiệm đến người dùng và tiếp nhận phản hồi ngay từ khi dự án còn đang phát triển.

Ở nhóm tổ chức, .on.vn ghi nhận tỷ trọng đăng ký cao nhất trong ba đuôi mới (34,8%), còn với .ad.vn, với 31,3% tên miền do tổ chức đăng ký. Sự quan tâm ban đầu này gợi mở hai cách sử dụng thiết thực.

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể dùng .on.vn làm địa chỉ cố định để khách hàng dễ tìm và quay lại mua sắm.

Với .ad.vn, doanh nghiệp và đơn vị truyền thông có thể đặt một địa chỉ ngắn, dễ nhớ trên video, banner hoặc ấn phẩm để dẫn khách hàng thẳng đến trang ra mắt sản phẩm, đăng ký sự kiện hoặc nhận ưu đãi.

Việc đưa vào khai thác ba không gian tên miền mới theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ là bước cụ thể hóa định hướng phát triển tài nguyên Internet quốc gia, mở rộng khả năng hiện diện số, đáp ứng nhu cầu của các mô hình kinh doanh, dịch vụ và công nghệ mới.

Phát triển tài nguyên tên miền không chỉ hướng tới tăng trưởng về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả và giá trị sử dụng. Mỗi tên miền được đưa vào khai thác gắn với website, ứng dụng, kênh kinh doanh trực tuyến và dịch vụ số chính là sự chuyển hóa tài nguyên Internet thành giá trị kinh tế, xã hội.

VNNIC cũng cho biết đây cũng là định hướng xuyên suốt của mở rộng không gian tài nguyên gắn với nâng cao hiệu quả khai thác, đưa tên miền quốc gia “.vn” trở thành tài nguyên thiết yếu, được ứng dụng sâu rộng trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số Việt Nam.

VNNIC khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chủ động khai thác các không gian tên miền mới để xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ số trên nền tảng tên miền quốc gia “.vn”.