Cá nhân chiếm ưu thế đăng ký tên miền mới

Tính đến hết ngày 25/11/2026, ba không gian tên miền quốc gia mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn ghi nhận tổng cộng 1.403 tên miền đăng ký thành công. Kết quả này tiếp nối 522 tên miền được đăng ký ngay trong giờ đầu mở cấp ngày 23/11, cho thấy sự quan tâm ban đầu của người dùng đối với những lựa chọn mới trong hệ sinh thái tên miền quốc gia “.vn”.

Trong cơ cấu đăng ký, .ap.vn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 80,3%, tiếp đến là .on.vn với 13% và .ad.vn với 6,7%. Đáng chú ý, 85,3% tên miền đăng ký thuộc về cá nhân. Riêng với .ap.vn, gần 90% chủ thể đăng ký là cá nhân. Những con số này cho thấy nhóm người dùng cá nhân, đặc biệt là những người có nhu cầu phát triển sản phẩm, ứng dụng và hoạt động sáng tạo trên môi trường số, đang là lực lượng hưởng ứng sớm.

Ba không gian tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn đã ghi nhận 1.403 tên miền đăng ký thành công tính đến hết ngày 25/11/2026.

Sự áp đảo của .ap.vn cũng phản ánh một hướng tiếp cận đáng chú ý: tên miền có thể trở thành một phần trong quá trình phát triển, giới thiệu và đưa sản phẩm công nghệ đến người dùng. Theo quy định tại Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN, .ap.vn phù hợp với các hoạt động phát triển phần mềm, ứng dụng di động và nền tảng số.

Với lập trình viên, sinh viên công nghệ hay nhà sáng tạo, một tên miền gắn với tên sản phẩm hoặc dự án có thể là bước đầu xây dựng địa chỉ trực tuyến riêng. Từ bản thử nghiệm, trang giới thiệu sản phẩm đến nền tảng cung cấp dịch vụ, tên miền giúp người phát triển có một địa chỉ thống nhất để giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và từng bước hình thành cộng đồng người dùng.

Hơn 1.400 tên miền mới '.vn' được đăng ký chỉ sau ba ngày.

Ở nhóm tổ chức, .on.vn ghi nhận tỷ trọng đăng ký cao nhất trong ba đuôi tên miền mới, với 34,8%; tỷ lệ này ở .ad.vn là 31,3%. Cơ cấu đó cho thấy hai không gian tên miền này có nhóm người dùng tổ chức tương đối rõ nét, gắn với hoạt động kinh doanh trực tuyến, quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Cụ thể, .on.vn hướng tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng trực tuyến, nhà bán hàng thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên Internet. Việc có một địa chỉ trực tuyến riêng, ngắn gọn, dễ nhớ giúp chủ thể xây dựng điểm truy cập thống nhất để giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và duy trì kết nối với khách hàng.

Trong khi đó, .ad.vn phù hợp với các hoạt động quảng bá, tiếp thị, thiết kế, sáng tạo nội dung và phát triển thương hiệu số. Doanh nghiệp, đơn vị truyền thông có thể sử dụng tên miền này trên video, banner hoặc các ấn phẩm truyền thông để dẫn người dùng đến trang giới thiệu sản phẩm, đăng ký sự kiện hay tiếp cận chương trình ưu đãi.

Việc phân chia các không gian tên miền theo lĩnh vực sử dụng tạo thêm lựa chọn định danh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng nhóm chủ thể. Thay vì chỉ có một địa chỉ trực tuyến chung, cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn tên miền gắn với sản phẩm, dịch vụ hoặc lĩnh vực chuyên môn, qua đó tăng khả năng nhận diện và tạo sự nhất quán trong hoạt động số.

Tên miền quốc gia trở thành tài nguyên cho kinh tế số

Việc đưa vào khai thác ba không gian tên miền .ad.vn, .on.vn và .ap.vn theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ là bước cụ thể hóa định hướng mở rộng hệ sinh thái tên miền quốc gia.

Theo quy định, .ap.vn dành cho các hoạt động phát triển phần mềm, ứng dụng di động và nền tảng số; .ad.vn phù hợp với quảng bá, tiếp thị, thiết kế, sáng tạo nội dung và phát triển thương hiệu số; còn .on.vn hướng tới hoạt động trực tuyến, thương mại điện tử, học tập số và phát triển dịch vụ trên nền tảng công nghệ.

Ở góc độ phát triển kinh tế số, tên miền là một trong những thành tố cơ bản để cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức xây dựng sự hiện diện trực tuyến. Một địa chỉ tên miền riêng có thể được sử dụng để vận hành website, email, giới thiệu sản phẩm, cung cấp dịch vụ hoặc kết nối với các hệ thống số khác.

Theo định hướng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), phát triển tài nguyên tên miền quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả khai thác, đưa tên miền quốc gia “.vn” trở thành tài nguyên thiết yếu trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số. VNNIC khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chủ động khai thác các không gian tên miền mới để xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ số.

Khi mỗi tên miền được chuyển hóa thành một địa chỉ hoạt động có giá trị, hệ sinh thái “.vn” sẽ có thêm nền tảng để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số.