Hơn 1.400 tác phẩm tham dự Cuộc thi 'Thái Nguyên – Lời hay, việc đẹp' lần thứ I

Tính đến 17 giờ ngày 15/11/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.459 tác phẩm gồm bài viết, ảnh, clip của tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức, nhằm khuyến khích các cá nhân, nhóm tác giả sáng tạo những sản phẩm truyền thông số có nội dung tích cực, nhân văn; phát hiện, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, hành động đẹp trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/6/2026 đến 17 giờ ngày 15/11/2026, dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh; kiều bào và người nước ngoài yêu mến Thái Nguyên. Do số lượng các tác phẩm nhiều nên Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đăng tải và tính lượt tương tác cho các tác giả đến hết ngày 16/11/2026.

Cuộc thi đã khuyến khích sự tham gia của thanh niên, những người sáng tạo nội dung và sử dụng mạng xã hội. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những thành tựu, chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đồng thời giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu, việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, công tác chấm giải diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 26/11/2026. Lễ công bố và trao giải dự kiến ngày 15/12/2026 tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.