Hơn 1.400 người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn

Tại chương trình, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được phổ biến những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xem các video về nguyên nhân, tình huống thường dẫn đến tai nạn giao thông; những quy tắc cần lưu ý khi điều khiển mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách...

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại chương trình

Cùng đó, các em học sinh được thực hành kỹ năng lái xe gắn máy an toàn trên sa hình, với sự hướng dẫn của cán bộ cảnh sát giao thông. Các em cũng được các cán bộ hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông.

Học sinh thực hành di chuyển trên sa hình

Trong chương trình, Công ty TNHH Nha khoa Hùng Thịnh đã trao tặng 1.500 mũ bảo hiểm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Việc trao tặng mũ bảo hiểm không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Đội mũ bảo hiểm đúng quy định - chấp hành pháp luật - tham gia giao thông an toàn” trong học sinh và cộng đồng.

Đại diện Công ty TNHH Nha khoa Hùng Thịnh tặng mũ bảo hiểm cho Ban giám hiệu và học sinh Trường THPT Tràng Định

Thông qua chương trình, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong nhà trường.