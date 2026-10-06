Hơn 1.400 học sinh Khánh Hòa được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 6/10, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.405 học sinh tại Trường THCS Diên Khánh.

Cán bộ Công an xã Diên Khánh phổ biến, hướng dẫn học sinh nhận biết hệ thống biển báo giao thông. (Ảnh: CACC)

Hoạt động nằm trong "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" đang được triển khai trên địa bàn xã Diên Khánh, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Công an xã Diên Khánh thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong 8 tháng đầu năm 2026. Từ những video, tình huống tai nạn thực tế, lực lượng công an phân tích nguyên nhân, nguy cơ và hướng dẫn cách phòng tránh khi tham gia giao thông.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng thực hành, xử lý tình huống khi điều khiển xe máy tham gia giao thông. (Ảnh: CACC)

Học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy an toàn, nhận diện và xử lý một số tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bên cạnh phần lý thuyết, Công an xã Diên Khánh tập trung hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp học sinh hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, hạn chế các tình huống tự ngã, tự gây tai nạn và những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.

Học sinh Trường THCS Diên Khánh thực hành kỹ năng điều khiển xe máy an toàn trên thiết bị mô phỏng. (Ảnh: CACC)

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng tham gia trả lời câu hỏi, kiểm tra kiến thức về trật tự, an toàn giao thông sau khi được tập huấn.

Theo Công an xã Diên Khánh, chương trình hướng tới mục tiêu giúp người tham gia "hiểu luật - biết kỹ năng - thay đổi hành vi", qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn trên địa bàn.