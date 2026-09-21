Hơn 1.400 giáo viên, học sinh được tuyên truyền an toàn giao thông

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Học sinh dự buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang thông tin về tình hình tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2026; phổ biến những quy định cơ bản khi tham gia giao thông; hướng dẫn cách ra về đúng quy định; quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đậu xe khi đưa đón học sinh và một số quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Dịp này, trường tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông năm học 2026 - 2027, đồng thời ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.