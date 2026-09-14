Hơn 1.400 đại biểu đăng ký dự Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á – Úc lần thứ 21

Với chủ đề “Chăn nuôi bền vững – Sustainable Animal Production”, AAAP 2026 dự kiến thu hút hơn 1.400 đại biểu đăng ký, trong đó khoảng 550 đại biểu quốc tế đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hội nghị nhận được khoảng 970 công trình khoa học, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với ngành chăn nuôi trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh, yêu cầu bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh lương thực ngày càng gia tăng.

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức AAAP 2026 Nguyễn Xuân Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức AAAP 2026 Nguyễn Xuân Dương cho biết: Sau 18 năm kể từ khi Việt Nam đăng cai AAAP năm 2008, việc tiếp tục được lựa chọn tổ chức hội nghị lần thứ 21 là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, số lượng đại biểu và công trình khoa học đăng ký cho thấy sự quan tâm lớn của giới khoa học, doanh nghiệp đối với hội nghị. Tuy nhiên, mục tiêu của AAAP 2026 không chỉ dừng ở việc trao đổi các kết quả nghiên cứu mà quan trọng hơn là kết nối khoa học với thực tiễn sản xuất, chính sách và thị trường.

Các vấn đề như kiểm soát dịch bệnh, giảm chi phí đầu vào, xử lý chất thải, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm sẽ được tập trung thảo luận. Đặc biệt, phát triển chăn nuôi bền vững cần được nhìn nhận theo hướng bao trùm, trong đó khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ vẫn phải được quan tâm và tạo điều kiện tham gia các chuỗi sản xuất hiện đại.

Đại diện Ban tổ chức hội nghị chia sẻ về những điểm nhấn khoa học của AAAP 2026. Ảnh: PV

AAAP 2026 gồm 14 nhóm chủ đề khoa học, từ di truyền và chọn giống, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, sinh lý sinh sản, sức khỏe vật nuôi đến chăn nuôi lợn, gia cầm, gia súc nhai lại, sản phẩm chăn nuôi, môi trường, quản lý chăn nuôi thông minh, chăn nuôi nông hộ, vật nuôi cảnh và phúc lợi động vật.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng cho rằng: Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với những thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: PV

Hiện ngành chăn nuôi đáp ứng khoảng 85% nhu cầu thực phẩm trong nước; sản xuất lợn, gia cầm cơ bản đáp ứng nhu cầu nội địa. Việt Nam cũng có những lợi thế đáng kể về quy mô chăn nuôi gia cầm, sản xuất thức ăn chăn nuôi và công nghệ sản xuất sữa. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn, trong đó có dịch bệnh, chi phí đầu vào, ô nhiễm môi trường, liên kết chuỗi còn hạn chế và sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Theo ông Phạm Kim Đăng, định hướng phát triển thời gian tới là chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại nhưng đồng thời phải bảo đảm sinh kế cho khu vực nông hộ. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và dữ liệu được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thiếu nhân lực thú y, nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát dịch bệnh.

Ngành cũng cần tập trung vào các hướng đột phá như chọn giống bằng công nghệ gen, chủ động nguồn nguyên liệu thức ăn, từng bước nội địa hóa thiết bị chuồng trại, phát triển chăn nuôi tuần hoàn, tăng cường an toàn sinh học và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Theo Ban Tổ chức, AAAP 2026 không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn hướng tới thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, đầu tư và mở rộng thị trường cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát mô hình chăn nuôi, tham quan các điểm văn hóa, du lịch tại Hà Nội và một số địa phương, qua đó giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và năng lực của ngành chăn nuôi Việt Nam tới các đại biểu quốc tế.