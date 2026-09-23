Hơn 1.400 con gà chết trong một đêm, nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ

Một con chim săn mồi hoang dã bất ngờ bay vào chuồng gà giữa đêm khiến cả đàn gà hoảng loạn. Trong không gian chật hẹp, hơn 1.400 con gà chết do chen lấn, giẫm đạp. May mắn, người nông dân sau đó được xác nhận thuộc trường hợp thiệt hại do động vật hoang dã gây ra và nhận khoản bồi thường 15.500 nhân dân tệ (khoảng 60 triệu đồng)

Sự việc xảy ra vào tối 12/9 tại làng Chu Gia, thị trấn Long Dừa, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, một con diều hâu mào - loài chim săn mồi được xếp vào nhóm động vật hoang dã được bảo vệ cấp II tại Trung Quốc bất ngờ xông vào chuồng gà của một hộ dân.

Sự xuất hiện đột ngột của con chim đã khiến đàn gà đang ở trong chuồng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong không gian vốn chật hẹp, hàng nghìn con gà đồng loạt vỗ cánh, kêu la và tìm cách chạy trốn. Nhiều con chen chúc vào cùng một góc chuồng, dẫn đến tình trạng giẫm đạp và đè lên nhau.

Khi nghe thấy tiếng động bất thường và chạy tới kiểm tra, người nông dân không khỏi đau lòng trước cảnh tượng bên trong chuồng. Hàng trăm con gà đã chết. Ước tính ban đầu cho thấy số gà chết lên tới hơn 700 con.

Nhận thấy thiệt hại có thể liên quan đến động vật hoang dã được bảo vệ, gia đình nông dân lập tức tìm hiểu chính sách hỗ trợ và bồi thường, đồng thời gọi đến đường dây nóng để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phía bảo hiểm tiến hành xác minh theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại hiện trường. Người nông dân được hướng dẫn ghi lại hình ảnh những con gà đã chết, tình trạng chuồng nuôi, dấu hiệu chen lấn và các bằng chứng liên quan.

Qua đối chiếu hình ảnh và kiểm tra thực tế, đơn vị bảo hiểm xác định hơn 1.400 con gà đã chết do bị chim săn mồi xâm nhập khiến đàn gà hoảng loạn, chen lấn và đè lên nhau. Sau quá trình xác minh, khoản bồi thường 15.500 nhân dân tệ được phê duyệt. Đáng chú ý, chỉ năm ngày sau khi sự việc xảy ra, vào ngày 17/9, người nông dân đã nhận được tiền bồi thường.

Câu chuyện cũng thu hút sự chú ý bởi nguyên nhân gây ra thiệt hại không phải là dịch bệnh hay sự cố trong quá trình chăn nuôi, mà bắt nguồn từ sự xuất hiện bất ngờ của một loài chim săn mồi.

Diều hâu mào là một loài chim săn mồi thuộc họ Accipitridae. Đây là loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp II tại Trung Quốc.

Loài chim này có chiều dài cơ thể trung bình khoảng 40-48 cm. Đặc điểm dễ nhận biết là phần đầu màu xám với một chiếc mào ngắn, lưng màu nâu xám và phần bụng nâu. Cánh tương đối rộng, trên cánh và đuôi có các vạch ngang đặc trưng. Phần ngực và bụng cũng xuất hiện những sọc ngang màu trắng, trong khi chân và các ngón chân có màu vàng nhạt, đầu móng vuốt màu đen. Diều hâu mào có khả năng thích nghi với nhiều môi trường sống. Chúng thường xuất hiện tại các khu vực núi và đồi thấp nhưng cũng có thể thích nghi với môi trường đô thị.

Về thức ăn, đây là loài săn mồi có chế độ ăn khá đa dạng, chủ yếu gồm ếch, thằn lằn, động vật gặm nhấm và côn trùng. Ngoài ra, chúng cũng có thể săn các loài chim và động vật có vú nhỏ.

Vụ việc tại Cù Châu cho thấy chỉ một lần xuất hiện bất ngờ của động vật hoang dã cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể đối với hoạt động chăn nuôi. Trong trường hợp này, người nông dân đã kịp thời trình báo và cung cấp bằng chứng, từ đó được xác minh và nhận khoản bồi thường tương ứng.