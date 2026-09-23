Hơn 1,4 tỷ đồng học bổng đồng hành cùng sinh viên

Tối 22/9, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tổ chức chương trình khai khóa, chào đón 2.831 tân sinh viên khóa 2026 đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng chào đón 2.831 tân sinh viên khóa 2026. Ảnh:DQ.

Điểm nhấn tại chương trình là hoạt động tuyên dương, trao thưởng các thủ khoa tuyển sinh đầu vào và 34 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2025-2026.

Theo đó, thủ khoa tuyển sinh toàn trường được nhận học bổng 10 triệu đồng; các thủ khoa khoa nhận thưởng 5 triệu đồng/sinh viên. 34 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện được trao thưởng 1 triệu đồng/sinh viên.

Vinh danh, trao thưởng các thủ khoa tuyển sinh đầu vào.

Sinh viên Đặng Nguyễn Ngọc Phương, thủ khoa tuyển sinh toàn trường, cho biết hành trình đến giảng đường đại học là kết quả của nhiều cố gắng, kỳ vọng và ước mơ. Với em, việc trở thành thủ khoa là niềm vui và cũng là lời nhắc nhở rằng những gì đạt được mới chỉ là điểm khởi đầu, phía trước còn một chặng đường dài đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm và trưởng thành hơn.

Sinh viên Đặng Nguyễn Ngọc Phương, ngành Sư phạm Hóa học, Khoa Lý - Hóa là thủ khoa tuyển sinh toàn trường năm 2026 với số điểm trúng tuyển 29,18.

Thông qua Quỹ Học bổng Truyền cảm hứng UED, tính đến ngày 21/9, nhà trường đã huy động hơn 1,4 tỷ đồng tiền và các gói hỗ trợ học tập dành cho sinh viên. Nguồn học bổng và hỗ trợ này được nhà trường xác định là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần đồng hành, lấy người học làm trung tâm; đồng thời khích lệ sinh viên nỗ lực trong học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Năm 2026, UED chào đón 2.831 tân sinh viên đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này có các sinh viên quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc, Bulgaria và Nhật Bản cùng học tập bằng tiếng Việt. Đặc biệt, 10 sinh viên khuyết tật nặng cũng chính thức bước vào giảng đường, học tập và hòa nhập cùng môi trường đại học.

PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, khuyến khích sinh viên hình thành năng lực tự học, tự rèn luyện, tự chủ và tự chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của mình.

“Nhà trường và thầy cô sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên, nhưng đồng hành không có nghĩa là làm thay. Nhà trường sẽ kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu, sáng tạo, trải nghiệm và kết nối để mỗi sinh viên có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, việc lựa chọn con đường, nỗ lực và biến cơ hội thành kết quả vẫn thuộc về chính mỗi người học”, PGS.TS. Võ Văn Minh nhấn mạnh.