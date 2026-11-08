Hơn 1.300 kỳ thủ tranh tài tại giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng năm 2026

Đây là sân chơi thể thao trí tuệ bổ ích dành cho học sinh từ lứa tuổi mầm non, tiểu học đến THCS, nhằm tạo điều kiện để các em giao lưu, thể hiện đam mê và rèn luyện tư duy logic, qua đó phát hiện, bồi dưỡng các tài năng cờ vua trẻ cho khu vực.

Các em học sinh và khán giả tham gia Lễ chào cờ tại buổi lễ

​Các vận động viên tham gia tranh tài ở thể thức cờ nhanh, chia thành 2 bảng đấu với tổng cộng 18 nhóm thi riêng biệt cho nam và nữ. trong đó, ​bảng phong trào với 6 nhóm gồm: Mẫu giáo, Lớp 1, Lớp 2–3, Lớp 4–5, Lớp 6–7 và Lớp 8–9.

​Bảng nâng cao có 3 nhóm gồm: Lớp 1–3, Lớp 4–5 và THCS (Lớp 6–9).

Các em học sinh tham gia thi đấu

Hàng ngàn kỳ thủ tham gia giải

Các bậc phụ huynh và khán giả đến cổ vũ các em thi đấu

Theo Ban tổ chức, những kỳ thủ xuất sắc ở từng nhóm tuổi sẽ nhận Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Giấy chứng nhận và các phần thưởng từ Ban Tổ chức với 9 giải cho mỗi nhóm thi đấu; tổng cơ cấu giải thưởng của giải đấu lên tới 162 giải.

Sau lễ khai mạc, các em đã bước vào tranh tài, mang đến một ngày hội cờ vua học đường chuyên nghiệp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể thao trí tuệ trong cộng đồng học sinh miền Trung.

Công Hạnh