Hơn 1.300 kỳ thủ tham gia Giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng 2026

Thí sinh tham gia giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng 2026

Giải đấu thu hút hơn 1.300 kỳ thủ nhí đến từ các trường học, câu lạc bộ trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia tranh tài.

Hoạt động do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ TP Đà Nẵng.

Tại giải, các kỳ thủ tranh tài ở hai bảng Phong trào và Nâng cao, với các nhóm thi đấu dành cho nam và nữ. Trong đó, bảng Phong trào có 6 nhóm, từ học sinh mẫu giáo đến lớp 9; bảng Nâng cao gồm 3 nhóm, dành cho học sinh lớp 1-3, lớp 4-5 và khối THCS.

Hơn 1.300 kỳ thủ tham gia giải đấu

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo thể thức cờ nhanh, tranh giải cá nhân nam và nữ ở từng nhóm. Những kỳ thủ có thành tích xuất sắc được trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giấy chứng nhận cùng phần thưởng của Ban tổ chức.

Ông Phan Việt Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cho biết: Giải đấu nhằm tạo sân chơi trí tuệ, giúp học sinh giao lưu, học hỏi và thể hiện năng lực. Qua các ván đấu, các em có cơ hội rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung, sự kiên trì, đồng thời hình thành tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng.

Với số lượng kỳ thủ tham gia đông đảo, giải là dịp để học sinh các địa phương giao lưu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là hoạt động góp phần đưa cờ vua đến gần hơn với học sinh, khuyến khích các em tham gia môn thể thao trí tuệ này.