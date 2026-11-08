Hơn 1.300 kỳ thủ tham gia Giải Cờ vua học sinh khu vực miền Trung mở rộng 2026

Giải đấu diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Giải đấu thu hút hơn 1.300 kỳ thủ nhí đến từ các trường học, câu lạc bộ trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia tranh tài.

Giải đấu do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của Sở GD&ĐT thành phố. Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ thành phố Đà Nẵng.

Giải có hai bảng Phong trào và Nâng cao với 18 nhóm thi đấu.

Tại giải, các kỳ thủ tranh tài ở hai bảng Phong trào và Nâng cao, với 18 nhóm thi đấu dành cho nam và nữ. Trong đó, bảng Phong trào có 6 nhóm, từ học sinh mẫu giáo đến lớp 9; bảng Nâng cao gồm 3 nhóm, dành cho học sinh lớp 1-3, lớp 4-5 và khối THCS.

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo thể thức cờ nhanh, tranh giải cá nhân nam và nữ ở từng nhóm. Những kỳ thủ có thành tích xuất sắc sẽ được trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giấy chứng nhận cùng phần thưởng của Ban tổ chức.

Ông Phan Việt Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết, giải đấu góp phần tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực và nuôi dưỡng niềm đam mê cờ vua. Thông qua thi đấu, các em có cơ hội rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung, sự kiên trì và bản lĩnh, đồng thời hình thành tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng.

Với số lượng vận động viên tham gia đông đảo, giải đấu là dịp để học sinh các địa phương giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Qua từng ván cờ, các em được thử thách khả năng tính toán, sự bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ và cách đưa ra quyết định. Đây là những kỹ năng có ý nghĩa thiết thực trong học tập, góp phần đưa cờ vua trở thành hoạt động thể thao trí tuệ gần gũi hơn với học sinh.

Giải đấu diễn ra trong ngày 8/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.