Hơn 1.300 kỳ thủ nhí tranh tài tại Giải Cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: BẢO LÂM

Giải do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Liên đoàn Cờ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Các kỳ thủ được chia thành 2 bảng: phong trào và nâng cao, tổ chức thi đấu riêng cho nam và nữ với tổng cộng 18 nhóm. Trong đó, bảng phong trào gồm 6 nhóm: mẫu giáo; lớp 1; lớp 2 - 3; lớp 4 - 5; lớp 6 - 7 và lớp 8 - 9. Bảng nâng cao gồm 3 nhóm: học sinh lớp 1, 2, 3; học sinh lớp 4, 5 và học sinh THCS.

Vận động viên nhí tranh tài tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Các vận động viên thi đấu theo thể thức cờ nhanh, tranh giải cá nhân nam và cá nhân nữ ở từng nhóm. Ban tổ chức áp dụng hệ Thụy Sĩ hoặc thi đấu vòng tròn.

Theo cơ cấu giải thưởng, mỗi nhóm thi đấu có tối đa 9 giải, tổng số giải thưởng dự kiến lên đến 162 giải.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh giao lưu, học hỏi và phát triển niềm đam mê với bộ môn cờ vua, mà còn góp phần rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung, tính kiên nhẫn và bản lĩnh trước mỗi quyết định. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cờ vua trẻ, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trí tuệ trong học