Hơn 1.300 học sinh vùng biên Điện Biên háo hức đón Tết Trung thu

Hơn 1.300 em nhỏ tại các xã biên giới khó khăn của tỉnh Điện Biên vừa trải qua những ngày Tết Trung thu ngập tràn tiếng cười, rực rỡ sắc màu lồng đèn và ấm áp tình yêu thương.

Giữa tháng 9, không khí tại các điểm trường miền núi Điện Biên trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Để mang niềm vui Trung thu đến với các em học sinh vùng cao, chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" do 247Express tổ chức cùng sự đồng hành của diễn viên Thúy Ngân mang Trung thu đến với học sinh 3 trường tại xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà.Tại các điểm trường, đêm hội Trung thu diễn ra rộn rã với chuỗi hoạt động rước đèn, phá cỗ, chơi trò chơi và biểu diễn văn nghệ. Đối với học sinh bán trú vùng cao, chiếc lồng đèn hay phần kẹo bánh phá cỗ tuy đơn sơ nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em cảm nhận trọn vẹn không khí Tết Trung thu sum vầy.

"Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" do 247Express tổ chức, mang Trung thu đến với học sinh 3 trường tại xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà.

Đồng hành cùng chương trình trong suốt 4 ngày tại Điện Biên, diễn viên Thúy Ngân xúc động khi chứng kiến sự hồn nhiên của các bé: "Tận mắt thấy các em vượt dốc lội suối mỗi ngày để đến lớp, hay nhìn ánh mắt ngây thơ của các bé lúc được nhận quà, tôi cảm thấy thương các em như người nhà. Chuyến đi này không chỉ mang Trung thu đến cho các bé, mà chính sự hồn nhiên của các em đã cho tôi một mùa Trung thu đáng nhớ”.

Diễn viên Thúy Ngân đồng hành cùng chương trình

Không dừng lại ở những hoạt động vui chơi, chương trình còn trao tặng nhiều hạng mục hỗ trợ thiết thực nhằm tiếp sức cho con đường học tập lâu dài của học sinh địa phương:

Tại xã Mường Pồn: Trao tặng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn 25 bộ bàn ghế, 3 bộ máy tính phục vụ học tập, 345 chiếc áo ấm, 345 phần quà Trung thu cùng các suất học bổng "Con nuôi đồn biên phòng".

Tại xã Na Sang: Tặng 2.500 quyển vở, 226 chiếc chăn mùa đông cho học sinh bán trú và 500 suất quà Trung thu cho học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Sa Lông.

Tại xã Mường Chà: Khánh thành công trình làm đường đến trường và mái hiên cho điểm trường Huổi Tang thuộc Trường Mầm non Nậm Tin; trao tặng thư viện sinh hoạt tại trường trung tâm cùng quà Trung thu và sữa cho các điểm trường lẻ.

Giao Nắng Chuyển Yêu Thương được 247Express khởi động từ năm 2024

Khởi động từ đầu năm 2024, hành trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" của 247Express đã đi qua khoảng 24 xã biên giới trên toàn quốc. Với sứ mệnh chở thêm "Nắng" - sự ấm áp và lòng sẻ chia bên cạnh dịch vụ vận chuyển hàng hóa hằng ngày, chương trình đang tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động CSR bền vững, góp phần thu hẹp khoảng cách điều kiện sống và nuôi dưỡng ước mơ đến trường cho hàng ngàn học sinh vùng cao, vùng biên cương của Tổ quốc.