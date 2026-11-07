Hơn 1.300 căn nhà tại Dự án Aqua City ở Đồng Nai đã được bàn giao

Novaland chia sẻ thông tin về kết quả kinh doanh, tiến độ các dự án tại sự kiện. Ảnh: ĐVCC

Theo báo cáo, lũy kế 9 tháng năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10,2 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2,8 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đối với Dự án Aqua City tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai, đến cuối tháng 10-2026, dự án đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán. Đến nay, hơn 1.300 căn nhà phố, biệt thự tại dự án đã được bàn giao. Một số tiện ích, dịch vụ như: trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí, mua sắm và ẩm thực cũng đã được đưa vào vận hành.

Dự án Aqua City quy mô hơn 1 ngàn ha tại phường Long Hưng hiện có hơn 1.300 căn nhà đã được bàn giao. Ảnh: CTV

Khu vực đang triển khai xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Dự án Aqua City có quy mô hơn 1.000ha, nằm ven sông Đồng Nai. Theo Tập đoàn Novaland, hiện có hơn 4 ngàn công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm nhà thầu tham gia thi công tại các công trường, làm việc luân phiên 3 ca để đẩy nhanh tiến độ dự án. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị ven sông, khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan và vị trí ven sông Đồng Nai.