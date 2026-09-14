Hơn 1.300 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám được trang bị kỹ năng PCCC và CNCH

Sáng 14/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Lào Cai) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho trên 1.300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Hơn 1.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám tham gia buổi tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kiến thức cơ bản về công tác PCCC trong trường học; cách nhận biết các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; kỹ năng báo cháy, xử lý đám cháy ngay từ ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách thoát nạn an toàn khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho học sinh bằng hình thức trực quan, dễ hiểu.

Trong quá trình tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, thực hành xử lý tình huống cháy nhỏ. Qua đó, giúp các em học sinh làm quen với các phương tiện chữa cháy cơ bản, hiểu được cách sử dụng trong những tình huống cần thiết và rèn luyện sự bình tĩnh khi xảy ra sự cố.

Học sinh được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Bên cạnh tuyên truyền kiến thức, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với nhà trường tổ chức thực tập phương án giả định thoát nạn khi xảy ra cháy.

Trong tình huống giả định, giáo viên và học sinh nhanh chóng thực hiện các kỹ năng đã được hướng dẫn, di chuyển theo lối thoát nạn đến khu vực tập kết an toàn, bảo đảm đúng trình tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Học sinh thực hành kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện cháy, nổ dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

Qua buổi tuyên truyền, thực hành và diễn tập, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý khi xảy ra tình huống cháy, nổ; đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động dạy và học của nhà trường.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa thông điệp: “Chủ động phòng cháy – thành thạo kỹ năng – an toàn cho mỗi người!”, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và trách nhiệm.