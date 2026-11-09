Hơn 1,3 triệu lượt xem màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng với Pháo: 'Nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh này'

Tối 8/11, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện trong set diễn của rapper Pháo tại một đại nhạc hội diễn ra ở Hà Nội. Sự góp mặt của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi trước đó, không nhiều người nghĩ rằng hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, theo đuổi những màu sắc âm nhạc khác nhau lại có dịp đứng chung sân khấu.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện trong set diễn của Pháo. Ảnh chụp màn hình FBNV.

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai trò giọng ca đặc biệt trong ca khúc mới của Pháo. Nam ca sĩ xuất hiện đầy ấn tượng với bộ suit đen lịch lãm, kết hợp áo sơ mi trắng, nơ cổ và áo choàng dài cùng tông màu. Trong khi đó, Pháo lựa chọn chiếc váy ngắn màu bạc lấp lánh, thiết kế cầu kỳ với những chi tiết tua rua, kết hợp giày cao gót đồng điệu, khoe vẻ ngoài cá tính và quyến rũ.

Sự đối lập về phong cách thời trang giữa Đàm Vĩnh Hưng và Pháo càng khiến màn kết hợp trở nên thú vị. Nếu giọng ca sinh năm 1971 mang đến hình ảnh lịch lãm, phong thái biểu diễn dày dạn kinh nghiệm thì Pháo lại thể hiện nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại. Cả hai cùng hòa giọng, tương tác trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý của đêm nhạc.

Cả hai mang đến ca khúc hoàn toàn mới, khiến khán giả trên sân vận động Mỹ Đình "dậy sóng". Ảnh chụp màn hình FBNV.

Đáng nói, ngay sau chương trình, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn kết hợp với Pháo lên kênh TikTok cá nhân. Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, cho thấy sức hút không nhỏ của màn trình diễn đặc biệt này.

Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trong tiết mục của Pháo. Đáng chú ý, một tài khoản để lại bình luận: "Nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh này". Câu nói phần nào thể hiện cảm xúc bất ngờ của người xem khi chứng kiến hai nghệ sĩ tưởng chừng ít có điểm giao thoa về âm nhạc lại cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Hơn 1,3 triệu lượt xem màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng với Pháo. Nguồn: TikTok Đàm Vĩnh Hưng.

Màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và Pháo cũng cho thấy sự thú vị khi những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau sẵn sàng thử nghiệm, làm mới hình ảnh và mang đến trải nghiệm âm nhạc khác biệt cho khán giả.