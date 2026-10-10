Hơn 1.200 thanh niên tham gia chặng cuối Hành trình 'Tôi yêu tổ quốc tôi' năm 2026

Video: Hơn 1.200 thanh niên tham dự chặng cuối Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Thực hiện: TIẾN CƯỜNG

Tại chương trình, các đại biểu, hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ, rước đuốc và đồng diễn semaphore (trình diễn tập thể).

Lễ chào cờ " Tôi yêu Tổ quốc tôi" sáng 10-10. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Thanh niên tham gia đồng diễn sáng 10-10. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khẳng định “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là tình cảm được nuôi dưỡng bằng nhận thức đúng đắn, được bồi đắp qua trải nghiệm thực tiễn và thể hiện bằng hành động mỗi ngày. Tình yêu ấy thể hiện ở tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Nghi thức rước đuốc truyền thống tại chương trình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khởi động từ tháng 5 tại Nghệ An, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa và địa chỉ đỏ trên cả nước.

Tại các địa phương, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Trên không gian số, hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được lan tỏa. Theo đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hành trình ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cùng sáng 10-10, đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện” tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số dấu ấn của hành trình - 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. - 1.050 công trình thanh niên được triển khai. - 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên. - Gần 1700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng. - 86.000 phần quà, học bổng được hỗ trợ cho học sinh, thanh niên, người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.