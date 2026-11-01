Hơn 1.200 người lan tỏa phong trào thể thao

Chương trình diễn ra tại Sân vận động phường Long An, tỉnh Tây Ninh, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, trường đại học, cao đẳng và đông đảo người dân.

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Đức Thảo - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; ông Lê Quang Chánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đại diện các đơn vị tham dự buổi lễ.

Chương trình do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam... tổ chức.

Hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động thường xuyên, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hơn 1.200 người dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên tại Tây Ninh tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao.

Các hoạt động được tổ chức đa dạng, gồm chạy bộ phong trào cự ly 1km, đồng diễn thể dục nhịp điệu và các trò chơi vận động tập thể. Nội dung được thiết kế phù hợp với nhiều lứa tuổi, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức và người dân cùng tham gia.

Tây Ninh lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Với không khí sôi nổi, chương trình không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực, nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong đời sống.

Tây Ninh lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Qua đó, Tây Ninh hướng đến xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động, từng bước đưa việc tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen hằng ngày của người dân.

Khởi công công trình thể dục thể thao ngoài trời tại Giáo xứ Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh.

Trước đó, vào sáng 30/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công công trình thể dục thể thao ngoài trời tại Giáo xứ Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh nhằm góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của giáo dân, người dân địa phương. Công trình có diện tích 200m², gồm 15 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, nền lát gạch chống trơn trượt. Kinh phí do Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đảm nhận.