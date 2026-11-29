Hơn 1.200 người tham gia đi bộ đóng góp Quỹ xã hội phường Cầu Kiệu sáng 29-11. Ảnh: HỒNG HẢI

Sáng 29-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu tổ chức chương trình đi bộ “Cầu Kiệu – Nhịp bước sẻ chia” lần 2, năm 2026.

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng hơn 1.200 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, đảng viên, người lao động và người dân 27 khu phố trên địa bàn phường Cầu Kiệu.

Đây là hoạt động nhằm vận động kinh phí chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và hoạt động của Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2026.

Tiếp nhận đóng góp của các đơn vị tại chương trình đi bộ “Cầu Kiệu – Nhịp bước sẻ chia” lần 2. Ảnh: HỒNG HẢI

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 3,9 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn phường.

Tổng số tiền đóng góp tại chương trình hơn 3,9 tỷ đồng để chăm lo người khó khăn. Ảnh: HỒNG HẢI

Số tiền vận động được góp vào Quỹ xã hội phường để chăm lo hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, nhất là chăm lo tết cho người khó khăn.

Các đại biểu cùng người dân phường Cầu Kiệu đi bộ, sáng 29-11. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại chương trình, các vận động viên đi bộ với lộ trình 1,2km, qua các tuyến đường: đường Hoa Phượng – đường Phan Xích Long – đường Nguyễn Công Hoan - đường Trường Sa rồi trở về đường Hoa Phượng.

Người dân phường Cầu Kiệu tham gia đi bộ, sáng 29-11. Ảnh: HỒNG HẢI