Hơn 1.200 người chạy để lan tỏa thông điệp 'Tắt thuốc lá - Thắp tương lai' tại Đắk lắk

Tham dự chương trình có đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị phối hợp và gần 1.200 động viên là cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT, sinh viên các trường đại học và những người yêu thích chạy bộ trên địa bàn tỉnh. Một số vận động viên tuổi học sinh, có bé mới 5 tuổi.

Gần 5h cùng ngày, tại khuôn viên Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (số 1 Trần Văn Giàu, phường Tân An) đã nhộn nhịp các hoạt động chuẩn bị cho giải chạy.

6h cuộc đua bắt đầu nhưng vẫn còn một số người dân đến bàn tiếp đón đề nghị được tham gia giải chạy. Những người này bày tỏ tiếc nuối khi được thành viên Ban tổ chức thông báo cổng đăng ký chạy đã đóng trước nhiều ngày...

Trước giờ xuất phát, các vận động viên náo nức khởi động, sẵn sàng chinh phục đường đua.

Trong trang phục áo mang thông điệp "Vì cuộc sống không khói thuốc" do Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tài trợ, các vận động viên tập trung tại khu vực xuất phát, háo hức bước vào những cự ly thi đấu. Lực lượng tình nguyện viên có mặt hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn vận động viên và sẵn sàng phục vụ giải.

Phát biểu trước khi các vận động viên chính thức vào đường đua, ThS. Nguyễn Hùng Vừa - Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, Giải Việt dã năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), chào mừng Ngày truyền thống Trường Đại học Luật Hà Nội (10/11) và hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Chương trình góp phần tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khuyến khích rèn luyện thân thể và nâng cao nhận thức của sinh viên, cộng đồng về xây dựng môi trường không khói thuốc.

ThS. Nguyễn Hùng Vừa - Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Vừa cảm ơn Quỹ Phòng bệnh và các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, đồng hành và tài trợ cho giải. Theo ông, sự góp sức của các đơn vị, nhà tài trợ là nguồn động viên để chương trình được tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp về sức khỏe và phòng, chống tác hại của thuốc lá.

“Giải chạy không chỉ là dịp để các vận động viên thử sức, giao lưu, khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất mà còn tạo cơ hội để sinh viên, học sinh và cộng đồng cùng hưởng ứng lối sống lành mạnh, nói không với thuốc lá trong môi trường học đường”, ông Vừa nói.

Ông mong các vận động viên không chỉ thi đấu hết mình mà còn cùng lan tỏa tinh thần “Tắt thuốc lá - Thắp tương lai”, chung tay xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Các vận động viên nữ sẵn sàng tại vạch xuất phát, quyết tâm đạt thành tích cao tại giải chạy.

Các vận động viên nam tập trung trước giờ xuất phát, sẵn sàng bước vào phần tranh tài đầy sôi nổi.

Giải Việt dã có hai nội dung thi đấu nam và nữ. Sau phần khai mạc, các vận động viên khởi động tập thể trước khi bước vào tranh tài. Nội dung nữ xuất phát trước ở cự ly 1,5km, tương đương hai vòng sân. Tiếp đó, các vận động viên nam thi đấu cự ly 3km, tương đương bốn vòng sân.

Bên cạnh hai nội dung thi đấu nam, nữ, giải còn có phần chạy hưởng ứng, trong đó người tham gia thực hiện từ một đến bốn vòng sân. Cách tổ chức này mở rộng cơ hội tham gia cho những người yêu thích thể thao, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, hình thành thói quen vận động thường xuyên.

Bà Nguyễn Hồng Băng (71 tuổi), vận động viên không chuyên ở Buôn Ma Thuột.

Bà Nguyễn Hồng Băng (71 tuổi), vận động viên không chuyên ở Buôn Ma Thuột. Bà phấn khởi khi được hòa vào không khí sôi nổi của giải. “Tôi đến đây trước hết là để vận động, giữ gìn sức khỏe và cổ vũ con cháu. Mình phải rèn luyện thì mới khỏe, người lớn làm gương cũng giúp các cháu có ý thức tập thể dục thường xuyên. Tôi thấy giải chạy rất ý nghĩa vì vừa khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe, vừa tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, tạo lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường không khói thuốc trong cộng đồng”, bà Băng chia sẻ.

Vi Phương Tiên, học sinh lớp 8A10, Trường THCS Lương Thế Vinh (Phân hiệu 1), phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, lần đầu tham gia giải chạy. Tiên cho biết: "Em tham gia giải chạy vừa đẩy rèn luyện sức khỏe vừa để sau chương trình sẽ khuyên bố bỏ thuốc lá vì thuốc lá có hại cho sức khỏe. Em mong bố nghe lời khuyên của em để giữ gìn sức khỏe”.

Vận động viên nhỏ tuổi nhất giải, Nguyễn Minh Đăng (5 tuổi), hào hứng tham gia đường chạy và hoàn thành 3 vòng sân cùng bố.

Là vận động viên nhỏ tuổi nhất giải, Nguyễn Minh Đăng (5 tuổi, phường Tân An) đến chạy cùng bố. Em nỗ lực hoàn thành hơn 2km. Đăng hào hứng nói: “Hôm nay con dậy từ trước 5h sáng để chuẩn bị tham gia cuộc thi. Con rất vui vì được chạy cùng bố. Hôm nay con chạy được 3 vòng, con muốn lần sau lại tham gia chạy cùng bố nữa”.

Các vận động viên hào hứng sải bước trên đường chạy.

Trên đường chạy, các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, mang đến những khoảnh khắc ấn tượng tại giải Việt dã.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở hai nội dung thi đấu nam, nữ.

Ban Tổ chức trao giải và chúc mừng các vận động viên nữ đạt thành tích xuất sắc tại Giải Việt dã.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam có thành tích xuất sắc, ghi nhận nỗ lực thi đấu của các vận động viên.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị tài trợ giải.

Giải Việt dã khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng đẹp với người tham gia. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải chạy còn góp phần lan tỏa thông điệp “Tắt thuốc lá - Thắp tương lai”, khuyến khích mỗi người chủ động rèn luyện sức khỏe, chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc.