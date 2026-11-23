Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu bế mạc

Chiều 23.11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (cơ sở 2), phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan.

Đại biểu, nghệ nhân và khán giả tham dự lễ bế mạc tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (cơ sở 2), phường Kon Tum

Diễn ra từ ngày 19 - 23.11, Liên hoan có sự tham gia của 37 đoàn nghệ nhân đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, với hơn 1.200 nghệ nhân. Các đoàn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như trình diễn cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ truyền thống và tái hiện các trích đoạn nghi lễ, lễ hội của đồng bào các dân tộc.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, tặng hoa tri ân Hội đồng nghệ thuật

Mỗi phần trình diễn mang sắc thái riêng, thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần của các cộng đồng. Qua tiếng chiêng, nhịp xoang và những làn điệu dân ca, người xem có dịp hiểu hơn về phong tục, tập quán, tín ngưỡng cũng như vai trò của cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Ban Tổ chức trao giải, ghi nhận những nỗ lực của các nghệ nhân trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Phát biểu bế mạc, ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Liên hoan không chỉ là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hành di sản mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Liên hoan là dịp để các đoàn nghệ nhân giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản

Qua đánh giá chuyên môn, chất lượng trình diễn cồng chiêng tại Liên hoan có chuyển biến rõ rệt so với những kỳ tổ chức trước. Đa số các đoàn sử dụng bộ cồng chiêng được chỉnh âm phù hợp với thang âm truyền thống của dân tộc mình.

Đây là kết quả từ nỗ lực khôi phục, gìn giữ sinh hoạt văn hóa cồng chiêng và duy trì kỹ năng chỉnh chiêng của các nghệ nhân tại cơ sở.

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn tham gia

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã công bố quyết định trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích tại Liên hoan. Trong đó, giải toàn đoàn gồm 5 giải A, 10 giải B, 13 giải C và 9 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải chuyên đề nhằm ghi nhận đóng góp của nghệ nhân trong hỗ trợ luyện tập, cùng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật ở các nội dung trình diễn.

Liên hoan góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa dân tộc

Liên hoan khép lại, nhưng những âm thanh cồng chiêng, điệu xoang và câu chuyện văn hóa được các nghệ nhân mang đến tiếp tục khẳng định sức sống của di sản trong đời sống cộng đồng. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa trách nhiệm gìn giữ di sản cho các thế hệ mai sau.