Hơn 1.200 học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh được tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Học sinh thảo luận các nội dung liên quan phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: MAI THANH

Ngày 9/11, Công an xã Chợ Mới phối hợp Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em” cho học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Chợ Mới thông tin về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và hậu quả của bạo lực học đường, gồm bạo lực thể chất, tinh thần và trên mạng xã hội; hướng dẫn học sinh kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình và chủ động báo tin cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an khi phát hiện vi phạm.

Đối với nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em, học sinh được hướng dẫn nhận diện hành vi xâm hại, nguy cơ mất an toàn trong đời sống và trên không gian mạng; trang bị kỹ năng tự bảo vệ, giữ khoảng cách an toàn, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.