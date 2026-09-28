Hơn 1.200 học sinh Tiểu học hào hứng tham gia chương trình tuyên truyền sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Chương trình nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả ngay từ môi trường học đường.

Học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) tham gia Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và tương tác, chương trình giúp học sinh tiếp cận các kiến thức về tiết kiệm năng lượng thông qua trò chơi, câu hỏi, hoạt động trải nghiệm và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, nhận diện các hành vi gây lãng phí điện và sử dụng thiết bị điện an toàn, đúng cách.

Phát biểu tại chương trình, cô Trần Thị Hương - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo cho biết, năng lượng hiện diện trong nhiều hoạt động hằng ngày, từ chiếu sáng, quạt, điều hòa, máy tính tại trường học đến các thiết bị trong gia đình. Do đó, sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của mỗi người.

Cô Trần Thị Hương - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo phát biểu khai mạc Chương trình.

Theo cô Trần Thị Hương, tiết kiệm năng lượng có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như tắt đèn khi ra khỏi phòng, tắt quạt khi không sử dụng, sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tuân thủ các quy tắc an toàn điện.

Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn một số giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng; cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên; hạn chế mở tủ lạnh lâu và thường xuyên; rút phích cắm khi không sử dụng; kết hợp sử dụng quạt với điều hòa; tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên và thường xuyên bảo dưỡng thiết bị điện.

Tuyên truyền viên lan tỏa kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Các em cũng tham gia hoạt động “Đúng nhận - Sai lắng nghe” với những câu hỏi về sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm. Hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, kết hợp giữa kiến thức và giải trí, giúp học sinh ghi nhớ các nguyên tắc sử dụng năng lượng hiệu quả.

Thông qua chương trình, Bộ Công Thương mong muốn nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong học sinh; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức với gia đình, góp phần lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các địa phương, trường học triển khai các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếp nối chương trình tại Trường Tiểu học Vạn Bảo, chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” dự kiến được tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) vào ngày 5/10/2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Học sinh thích thú tìm hiểu kiến thức sử dụng thiết bị an toàn, tiết kiệm điện.