Hơn 1.200 học sinh được tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Đại diện Công ty Thương mại và Đầu tư Hòa An, Ban Giám hiệu Trường THPT Chu Văn An tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Tại chương trình, các em học sinh được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng chức năng nhấn mạnh việc học sinh chỉ được điều khiển phương tiện khi đủ tuổi, đủ điều kiện theo quy định; tuyệt đối không được lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông và Công an phường Tân Phong hướng dẫn học sinh lái xe an toàn.

Song song với tuyên truyền lý thuyết, lực lượng cảnh sát giao thông còn hướng dẫn các em học sinh kỹ năng lái xe an toàn, giúp học sinh nâng cao khả năng quan sát, xử lý tình huống và chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên đường.

Thông qua hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, từng bước hình thành thói quen và văn hóa giao thông an toàn trong học đường. Qua đó, phát huy vai trò phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông.