Hơn 1.200 học sinh được trang bị kiến thức sử dụng năng lượng hiệu quả

Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” được Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo tham gia chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua hoạt động tại trường học, chương trình hướng tới việc trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về năng lượng, đồng thời hình thành ý thức và thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm ngay từ những hành động thường ngày.

Thay vì truyền đạt kiến thức theo phương thức một chiều, chương trình được xây dựng theo hướng trực quan, sinh động, kết hợp giữa tuyên truyền, trải nghiệm và tương tác. Các em học sinh được tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi, xử lý những tình huống liên quan đến sử dụng điện trong sinh hoạt và tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị điện đúng cách.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống học sinh như vai trò của năng lượng, tác động của việc sử dụng năng lượng lãng phí, các nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện và những giải pháp đơn giản để tiết kiệm năng lượng tại trường học cũng như gia đình.

Cô Trần Thị Hương - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo.

Phát biểu tại chương trình, cô Trần Thị Hương - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo cho rằng, năng lượng gắn liền với hầu hết hoạt động trong cuộc sống, từ hệ thống chiếu sáng, quạt, điều hòa, máy tính trong trường học đến các thiết bị điện trong mỗi gia đình.

Theo cô Trần Thị Hương, nguồn năng lượng không phải vô hạn, do đó sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả không chỉ là yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân.

Việc tiết kiệm năng lượng cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn. Học sinh có thể hình thành thói quen từ những việc rất đơn giản như tắt đèn khi ra khỏi phòng, tắt quạt khi không sử dụng, sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn điện.

Cô Trần Thị Hương bày tỏ mong muốn sau chương trình, mỗi học sinh sẽ trở thành một “đại sứ tiết kiệm năng lượng”, không chỉ thực hiện tại trường mà còn chia sẻ những kiến thức đã được học với cha mẹ, ông bà và người thân.

“Với sự hiểu biết, ý thức và những hành động nhỏ mỗi ngày, học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi trường xanh - an toàn - tiết kiệm - hạnh phúc”, cô Trần Thị Hương nhấn mạnh.

Tuyên truyền viên lan tỏa kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được hướng dẫn nhiều giải pháp cụ thể để giảm tiêu thụ điện và bảo đảm an toàn trong sử dụng thiết bị. Một số khuyến nghị được đưa ra như tắt thiết bị điện khi không sử dụng hoặc khi rời khỏi phòng; cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên; hạn chế mở tủ lạnh trong thời gian dài; rút phích cắm đối với thiết bị không cần thiết; hạn chế để thiết bị ở chế độ chờ; kết hợp sử dụng quạt và điều hòa; tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị điện.

Các kiến thức này được chuyển tải thông qua những hoạt động tương tác dành riêng cho học sinh tiểu học. Đáng chú ý, hoạt động “Đúng nhận - Sai lắng nghe” tạo không khí sôi nổi khi các em trực tiếp đưa ra câu trả lời trước những tình huống liên quan đến sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Việc kết hợp kiến thức với trò chơi và trải nghiệm giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận, đồng thời tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia thay vì chỉ tiếp nhận thông tin. Qua đó, thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm có thể được chuyển hóa thành những hành vi cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ môi trường học đường, chương trình cũng hướng tới việc tạo hiệu ứng lan tỏa tới gia đình và cộng đồng. Khi học sinh có kiến thức và chủ động thực hành tiết kiệm điện, các em có thể trở thành cầu nối đưa những thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả vào đời sống gia đình.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng trực quan, tương tác và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động này được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, qua đó đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.