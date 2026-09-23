Hơn 1.200 hồ sơ giao, sử dụng khu vực biển được cập nhật trên hệ thống quốc gia

Theo Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hệ thống này được vận hành tại giaobien.vasi.gov.vn và đang từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất về giao và sử dụng khu vực biển. Tính đến nay, Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển đã cập nhật 1.234 hồ sơ tại 21/21 tỉnh, thành phố có biển. Đây được xác định là nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị biển trên phạm vi cả nước.

Hội nghị về sử dụng Hệ thống thông tin khai thác và sử dụng tài nguyên biển. Ảnh: ĐỖ HẰNG

Theo Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Hồng Hải, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-7-2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý biển. Do đó, công tác quản trị biển được định hướng theo hướng hiện đại, tổng hợp, thống nhất, dựa trên khoa học, công nghệ và dữ liệu số.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt mục tiêu từng bước đưa hệ thống vận hành tới cấp xã, đồng thời kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Trên cơ sở những kết quả bước đầu, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan cùng các địa phương có biển tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ và kịp thời hồ sơ, duy trì dữ liệu theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Việc cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu cần được thực hiện thường xuyên trong công tác quản lý biển.