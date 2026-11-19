AI, đường sắt tốc độ cao và những câu hỏi mới của ngành địa kỹ thuật

Địa kỹ thuật là ngành khoa học và kỹ thuật ứng dụng, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết những bài toán tại "giao diện" giữa công trình xây dựng và trái đất - nơi các kết cấu nhân tạo tương tác trực tiếp với nền đất, đá và môi trường địa chất tự nhiên.

GEOTEC HANOI 2026 được tổ chức từ ngày 26 - 27/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trong điều kiện địa chất và môi trường khác nhau tại mỗi địa điểm xây dựng, địa kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm sự ổn định, an toàn và tính bền vững lâu dài của các công trình.

Vai trò ấy càng trở nên quan trọng khi nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn với yêu cầu kỹ thuật ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh ấy, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng địa kỹ thuật công trình quốc tế vào cuối tháng 11 này khi GEOTEC HANOI 2026 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Khởi đầu năm 2011 với 450 đại biểu từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, GEOTEC HANOI đã được tổ chức qua 5 kỳ vào các năm 2011, 2013, 2016, 2019 và 2023.

Sau 15 năm, GEOTEC HANOI đã duy trì một diễn đàn khoa học công nghệ quốc tế uy tín ngay tại Việt Nam, nơi các nhà khoa học trong nước có thể đối thoại trực tiếp với những chuyên gia hàng đầu thế giới, đồng thời thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào giải quyết những bài toán của ngành xây dựng.

GEOTEC HANOI 2023 thu hút gần 1.200 người tham dự đến từ hơn 40 quốc gia.

Với chủ đề "Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững", hội nghị năm nay dự kiến thu hút hơn 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, nhà thầu, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức chuyên ngành.

Chương trình được xây dựng với 8 chủ đề chính cùng các bài giảng chuyên sâu của các giáo sư quốc tế, kết hợp chuỗi phiên thảo luận khoa học và hoạt động triển lãm công nghệ.

Đưa kiến thức, công nghệ vào phát triển hạ tầng

Điểm mới nổi bật của GEOTEC HANOI 2026 là bên cạnh những chủ đề truyền thống như móng sâu, hầm và không gian ngầm, gia cố nền đất yếu, sạt lở và xói mòn, điện gió ngoài khơi và địa kỹ thuật ven biển... hội nghị bổ sung 2 lĩnh vực đang được thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm, đó là "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong địa kỹ thuật" và "Địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao".

Đây là sự mở rộng có ý nghĩa thực tiễn, khi yêu cầu của ngành không dừng ở khả năng thiết kế và thi công nền móng an toàn mà còn mở rộng sang dự báo, quản trị rủi ro và bảo đảm chất lượng công trình trong toàn bộ vòng đời khai thác.

Hội nghị quy tụ 8 diễn giả nổi bật đến từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu uy tín trên thế giới. Bên cạnh đó, khu triển lãm với trên 75 gian hàng, mở ra không gian giới thiệu thiết bị khảo sát, công nghệ nền móng, giải pháp thi công, đo đạc và quan trắc.

GEOTEC HANOI 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị và triển khai nhiều chương trình phát triển hạ tầng có quy mô lớn. Những công trình đó không chỉ đặt ra bài toán về vốn và tiến độ mà còn đòi hỏi trình độ thiết kế, xử lý nền móng, kiểm soát lún và quản lý rủi ro cao hơn.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON, Trưởng ban Tổ chức GEOTEC HANOI 2026.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức GEOTEC HANOI 2026, nhận định: "Trên thế giới có những kiến thức, công nghệ mà chúng ta cần. Vấn đề là phải nhanh chóng kết nối, đưa những thành tựu đó vào giải quyết các bài toán cụ thể tại Việt Nam. GEOTEC HANOI, với vai trò giao lưu khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước và đối tác quốc tế, là một trong những cách đi nhanh nhất để tiếp cận các công nghệ tiên tiến".

Ông Khoa cũng nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa những kinh nghiệm, giải pháp phù hợp của thế giới vào các dự án hạ tầng trong nước.

Trang Lê