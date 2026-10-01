Hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh phường Cam Ly - Đà Lạt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Quang cảnh lễ khai mạc và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tại Trường THCS Lam Sơn, phường Cam Ly - Đà Lạt

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 - 7/10, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại lễ khai mạc, nhà trường phát động mô hình “Cây tri thức số”, khai trương “Góc đọc số” và tuyên dương các học sinh có tinh thần tự học.

Trong tuần lễ, học sinh được tham gia các hoạt động đọc sách, tự học, trải nghiệm công nghệ và trưng bày sản phẩm STEM, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Học sinh khối 8, 9 thực hiện infographic, video ngắn về học tập suốt đời và an toàn trên môi trường số.

Học sinh Trường THCS Lam Sơn hưởng ứng tuần lễ khai mạc với "thẻ cam kết kỹ năng số” hình chiếc lá, ghi tên nội dung sẽ học và mong muốn được trang bị trên môi trường số

Nhà trường cũng tổ chức “Giờ thực hành số” tại các tổ chuyên môn, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hành những kỹ năng phục vụ công việc như: xây dựng bài kiểm tra trực tuyến, thiết kế phiếu học tập có hỗ trợ AI và xử lý dữ liệu bằng bảng tính.

Theo kế hoạch, “Góc đọc số” và “Cây tri thức số” tiếp tục được duy trì trong năm học. Hoạt động “Giờ thực hành số” được tổ chức hằng tháng trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

Lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt và Ban Giám hiệu Trường THCS Lam Sơn trao bảng vinh danh cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong phát triển kỹ năng số

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt nhấn mạnh Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức thiết thực, nhằm lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên; đồng thời nâng cao năng lực số và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn phường.