Hơn 1,2 triệu viên sủi nghi giả, chứa chất bảo quản vượt ngưỡng 33 lần

Ngày 5/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng nội dung công bố.

Cơ quan Công an khởi tố Nguyễn Thế Vinh.

Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%. Hàm lượng chất bảo quản này trong các mẫu kiểm nghiệm vượt từ 20 đến 33 lần mức cho phép.

Đáng chú ý, một số thành phần được ghi trên nhãn và quảng cáo như Vitamin B1, B3, B6 cùng các hoạt chất khác không được phát hiện trong sản phẩm qua kiểm nghiệm.

Các sản phẩm viên sủi có chất bảo quản vượt ngưỡng 33 lần.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ sản phẩm khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ. Các sản phẩm được tiêu thụ thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.

Các sản phẩm được quảng cáo với công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có sản phẩm hướng tới đối tượng sử dụng là trẻ em.

Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm C sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.