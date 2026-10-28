Hơn 1,2 triệu người dân Hà Tĩnh được khám sức khỏe miễn phí

Nhằm hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt Chiến dịch 90 ngày cao điểm.

Trọng tâm là rà soát, lập danh sách và tổ chức khám cho những người chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng qua.

Trên 90% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: Đoàn Loan.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 25/10/2026, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu người được khám sức khỏe, đạt 90,2% dân số. Trong đó, 4 địa phương gồm Đức Thọ, Thượng Đức, Sơn Hồng và Sơn Kim 2 đã hoàn thành việc khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bên cạnh hoạt động khám, sàng lọc, ngành Y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lập sổ sức khỏe điện tử, cập nhật thông tin sức khỏe của người dân lên hệ thống dữ liệu. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý sức khỏe, giúp người dân tra cứu thông tin và hỗ trợ các cơ sở y tế theo dõi quá trình khám, chữa bệnh.

Đến nay, hơn 577.000 người dân đã được lập sổ sức khỏe điện tử và nhập dữ liệu lên Cổng Dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế, đạt tỷ lệ 43,4%.

Thời gian tới, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục rà soát những người chưa được khám, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở y tế và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026.