Với chủ đề “Kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, cùng nông dân bước vào kỷ nguyên số”, Diễn đàn do ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì.

Tham dự có hơn 300 đại biểu là đại diện các cơ quan Trung ương, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng đông đảo nông dân tiêu biểu, đại diện các hợp tác xã.

Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc triển khai “Tháng nghe dân nói” ở các ngành, các cấp, tăng cường hoạt động lắng nghe, đối thoại với nhân dân.

Đây cũng là hoạt động trong chương trình phối hợp công tác hằng năm giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2026.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì Diễn đàn

Xây dựng người nông dân mới, chủ động bước vào kỷ nguyên số

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong tiến trình đó, nông dân có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ là lực lượng trực tiếp sản xuất mà còn là chủ thể tham gia kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xác định mục tiêu xây dựng người nông dân mới, văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và giàu lòng yêu nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội tập trung nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn với phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Diễn đàn

Đặc biệt, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chuẩn mực an toàn thực phẩm, bảo đảm nông sản “xanh - sạch - truy xuất”, phát triển thương hiệu nông sản và phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Ông Lương Quốc Đoàn cho rằng, chủ đề Diễn đàn năm nay không chỉ đặt ra những vấn đề mang tính chiến lược mà còn đòi hỏi các cơ chế, chính sách, giải pháp và chương trình hành động đồng bộ để giải quyết những yêu cầu cụ thể từ thực tiễn sản xuất, đời sống của nông dân. Vì vậy, việc lắng nghe phải đi đôi với trao đổi, giải đáp và tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị bà con nông dân thẳng thắn, cởi mở, tập trung phản ánh những vấn đề trọng tâm. Đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan sẽ tập trung giải đáp, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề liên ngành, thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được tổng hợp để báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

1.180 kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn

Một trong những nội dung đáng chú ý của Diễn đàn năm nay là số lượng lớn câu hỏi, kiến nghị, đề xuất được gửi đến Ban Tổ chức trước sự kiện. Theo thống kê, đã có 1.180 ý kiến của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được tiếp nhận.

Các ý kiến tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, gồm: hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn hiện đại; chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với quá trình tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập và thích ứng với những yêu cầu mới của ngành nông nghiệp. Qua các kiến nghị, người nông dân cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tiếp cận chính sách, khoa học công nghệ và thị trường.

Đại diện nông dân các tỉnh, thành phố tham dự Diễn đàn, cùng trao đổi về phát triển nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và nâng cao giá trị nông sản

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, cho biết với vai trò là đơn vị được giao tham mưu, phối hợp tổ chức Diễn đàn, Báo đã nghiêm túc triển khai các kênh thu thập ý kiến của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài, qua 3 lần tổ chức trước đây, Diễn đàn đã cho thấy vai trò là kênh đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với nông dân. Sau mỗi lần tổ chức, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhiều nội dung được quan tâm như chính sách phát triển nông nghiệp xanh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, từ những kiến nghị trực tiếp của nông dân tại Diễn đàn năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời hoàn thiện và triển khai “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản”. Đây là một trong những kết quả cụ thể cho thấy ý kiến từ thực tiễn sản xuất có thể trở thành cơ sở để cơ quan quản lý nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp chính sách.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị của nông dân. Đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, các đơn vị chức năng của Bộ tham gia giải đáp; những nội dung có tính chất bao trùm, liên ngành sẽ được lãnh đạo hai cơ quan trực tiếp trao đổi, làm rõ.

Thông qua hình thức đối thoại, các ý kiến từ thực tiễn sản xuất được chuyển tải trực tiếp đến cơ quan quản lý, qua đó góp phần nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Kết quả Diễn đàn sẽ là cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét hoàn thiện chính sách; đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các phong trào nông dân trong thời gian tới.