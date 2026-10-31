Hơn 1.100 tỷ đồng phải thu và những khoản nợ dai dẳng của Codupha

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tại ngày 30/9 CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCOM: CDP) ghi nhận 1.114 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, giảm 10% so với đầu năm. Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng từ 50 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng, tương ứng tăng 24%.

Cụ thể, theo thuyết minh Codupha ghi nhận tổng giá trị gốc các khoản phải thu khách hàng quá hạn là 66,2 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 57,4 tỷ đồng, khiến giá trị có thể thu hồi còn 8,8 tỷ đồng.

Quý III/2026, doanh thu thuần của Codupha đạt 687 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ (Ảnh: CDP).

Đáng chú ý, một số khoản phải thu của Codupha đã quá hạn nhiều năm và được trích lập dự phòng toàn bộ. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mi Nguyễn còn khoản nợ gần 20 tỷ đồng, quá hạn từ 37 đến 64 tháng. Hai khoản nợ khác tại Công ty TNHH Dược phẩm Kim Châu và Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng An lần lượt là 4,1 tỷ đồng và 2,9 tỷ đồng, đều quá hạn trên 51 tháng.

Với Công ty TNHH Asia Medical Food, khoản phải thu có giá trị 15 tỷ đồng, quá hạn từ 19 đến 23 tháng, cũng đã được trích lập dự phòng toàn bộ. Trong khi đó, khoản nợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên còn 1,6 tỷ đồng, quá hạn trên 30 tháng. Codupha đã trích lập dự phòng 1,2 tỷ đồng cho khoản phải thu này, giá trị có thể thu hồi còn khoảng 398 triệu đồng.

Một số khoản nợ khác mới quá hạn dưới 2 năm nhưng cũng đã được trích lập dự phòng một phần. Đơn cử, khoản phải thu của Công ty Cổ phần Gravitas có giá trị gốc 11,3 tỷ đồng, quá hạn từ 12 đến 17 tháng. Codupha đã trích lập dự phòng 5,3 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi còn gần 6 tỷ đồng. Với Công ty Cổ phần Ngôi Sao Foods, khoản nợ 2,5 tỷ đồng quá hạn 9 tháng, trong đó 760 triệu đồng đã được trích lập dự phòng.

Trong cơ cấu phải thu ngắn hạn, phải thu khách hàng chiếm phần lớn với 1.084 tỷ đồng, giảm so đầu năm. Khoản trả trước cho người bán tăng lên 51 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn khác giảm xuống còn 39 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho của Codupha tăng từ 945 tỷ đồng đầu năm lên 1.011 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho trước khi trừ dự phòng đạt 1.014 tỷ đồng, trong khi dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 1 tỷ đồng lên 2,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt 83 tỷ đồng, dù đã tăng từ 30 tỷ đồng đầu năm.

Về tài sản dài hạn của Codupha giảm xuống còn 177 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định giảm từ 151 tỷ đồng xuống 142 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 541 triệu đồng xuống 381 triệu đồng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Codupha giữ nguyên ở mức 33 tỷ đồng, gồm 3,5 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết và 29,4 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 2.179 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 2.150 tỷ đồng. So với đầu năm, dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 963 tỷ đồng lên 1.036 tỷ đồng. Ngược lại, phải trả người bán giảm xuống 980 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Codupha ghi nhận doanh thu thuần 1.980 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của Codupha đạt 687 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận gộp tăng từ 52 tỷ đồng lên 62 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 7,5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, chi phí tài chính trong quý vẫn tăng từ 13 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.