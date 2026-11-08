Hơn 1.100 cơ hội việc làm mở ra cho người lao động trong Ngày hội giao dịch việc làm năm 2026 tại xã Thanh Oai

Chuẩn bị kỹ lưỡng, khảo sát trúng "mạch" nhu cầu

Theo Ban tổ chức, Ngày hội là một giải pháp thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 415/KH-UBND của UBND xã Thanh Oai về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động năm 2026.

Chương trình thu hút nhiều người tham dự - Ảnh: QT.

Điểm sáng trong công tác tổ chức năm nay là sự chuẩn bị bài bản và sâu sát thực tiễn. Trước khi sự kiện diễn ra, Ban tổ chức đã chủ động tiến hành khảo sát, thu thập thông tin và nắm bắt nguyện vọng tìm kiếm việc làm của 950 người lao động trên địa bàn.

Từ nguồn dữ liệu quan trọng này, Ngày hội đã mời gọi thành công 32 đơn vị, doanh nghiệp tham gia (bao gồm 18 doanh nghiệp cổ phần chiếm 56,3% và 14 doanh nghiệp TNHH chiếm 43,7%), đảm bảo sự tương thích cao nhất giữa nhu cầu tuyển dụng và mong muốn của người lao động.

Bức tranh thị trường lao động đa sắc màu

Với tổng số 1.134 chỉ tiêu, Ngày hội mang đến cơ hội việc làm đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc về trình độ, lứa tuổi và kỳ vọng thu nhập của người dân.

Về yêu cầu trình độ, lực lượng lao động phổ thông đang được các doanh nghiệp "săn đón" nhiều nhất với 613 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ áp đảo 54,1%. Đứng thứ hai là nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Trung cấp - Công nhân kỹ thuật với 412 chỉ tiêu (chiếm 36,3%). Cùng với đó, nhân sự chất lượng cao có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên cũng có 109 cơ hội việc làm (chiếm 9,6%).

Các gian hàng thu hút đông đảo người lao động tham gia tìm hiểu và đăng ký - Ảnh: QT.

Về lứa tuổi, cơ hội đang mở ra rộng rãi nhất cho nhóm lao động trẻ từ 30 tuổi trở xuống với 497 chỉ tiêu, do đây là nhóm có sức khỏe tốt, năng động và thích nghi nhanh. Tuy nhiên, cánh cửa việc làm vẫn vô cùng rộng mở cho nhóm lao động đã có kinh nghiệm từ 31 - 40 tuổi (362 chỉ tiêu) và từ 41 - 50 tuổi (248 chỉ tiêu).

Đáng chú ý, cơ hội việc làm không hoàn toàn khép lại với người lao động lớn tuổi (51 - 60 tuổi) khi vẫn có 27 chỉ tiêu tuyển dụng ở những vị trí mang tính chất ổn định, không yêu cầu cao về thể lực.

Về mức thu nhập, các doanh nghiệp mang đến các khung lương rất linh hoạt, bám sát năng lực ứng viên. Cụ thể, có tới 485 chỉ tiêu áp dụng mức thu nhập thỏa thuận, cho phép người lao động tự do thương lượng.

Các vị trí có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng có 287 chỉ tiêu, dành cho cấp quản lý, giám sát, kỹ thuật; nhóm dưới 10 triệu đồng có 265 chỉ tiêu, chủ yếu là công nhân sản xuất, cơ khí. Đặc biệt, có 97 chỉ tiêu cam kết mức thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, dành riêng cho nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên môn vững vàng.

Quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn và cơ hội xuất ngoại

Phiên giao dịch việc làm ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng uy tín. Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều ngành nghề như: Trưởng/phó phòng, kế toán, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật cơ khí, nhân viên kinh doanh.

Bên cạnh thị trường việc làm trong nước, Ngày hội còn mang đến 200 chỉ tiêu du học và xuất khẩu lao động tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, cung cấp thêm những lựa chọn thay đổi cuộc sống cho người dân xã Thanh Oai và khu vực lân cận.

Lan tỏa tinh thần an sinh xã hội mạnh mẽ

Ghi nhận trực tiếp tại hiện trường, Ngày hội diễn ra với không khí vô cùng sôi nổi, chuyên nghiệp. Bên trong hội trường lớn, lễ khai mạc thu hút đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên tham dự.

Bên ngoài khuôn viên, hàng loạt gian hàng tư vấn của các doanh nghiệp hoạt động hết công suất. Đông đảo người lao động ở nhiều lứa tuổi đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, được tư vấn tận tình và cẩn thận điền phiếu đăng ký ứng tuyển ngay tại bàn.

Vừa hoàn thành xong tờ khai đăng ký việc làm, anh Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, người dân địa phương) phấn khởi chia sẻ: "Ngày hội hôm nay thực sự rất có ý nghĩa đối với những lao động trẻ như chúng tôi. Thay vì phải lặn lội vào nội thành hay chật vật tự tìm kiếm thông tin trên mạng với nhiều rủi ro, chúng tôi được trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp lớn ngay tại địa phương. Các vị trí tuyển dụng rất rõ ràng, mức lương minh bạch giúp tôi dễ dàng định hướng và nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với chuyên môn của mình."

Các gian hàng thu hút đông đảo người lao động tham gia tìm hiểu và đăng ký - Ảnh: QT.

Cùng chung tâm trạng kỳ vọng, chị Lê Thị Mai (42 tuổi) đang tìm hiểu thông tin tại các gian hàng cho biết: "Đối với những lao động ở độ tuổi trung niên, việc tìm kiếm một công việc ổn định gần nhà để tiện chăm lo cho gia đình là điều không dễ dàng. Việc tổ chức sự kiện ngay tại xã mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp những người lớn tuổi như tôi có thêm cơ hội tiếp cận công việc phù hợp với sức khỏe, mà còn được các cán bộ tư vấn cặn kẽ về chính sách hợp đồng, bảo hiểm. Tôi cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng."

Với sự đầu tư bài bản và thực chất, Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm xã Thanh Oai năm 2026 được kỳ vọng sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu kết nối cung - cầu lao động, giúp hàng ngàn người dân tìm được việc làm phù hợp, từ đó ổn định thu nhập và đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.