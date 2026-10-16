Hơn 1,1 ngàn căn nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Khu chung cư nhà ở xã hội HAP-1, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch đang thi công xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Công trình do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư, thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch, có diện tích hơn 53ha, tiến độ thực hiện đến năm 2032.

Theo văn bản của Sở Xây dựng, qua xem xét hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp, công trình đã đáp ứng các điều kiện theo quy định về kinh doanh bất động sản, gồm: hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, thiết kế xây dựng và các thủ tục liên quan. Công trình đã được khởi công xây dựng phần ngầm vào tháng 10-2025, phần thân vào tháng 4-2026; các hạng mục cọc, móng và dầm tầng 1 đã có biên bản nghiệm thu theo hồ sơ. Chủ đầu tư đã thực hiện công khai thông tin dự án và giá bán theo quy định.

Thi công xây dựng chung cư nhà ở xã hội HAP-1, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch. Ảnh: ĐVCC

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, bảo đảm các căn hộ đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh; thực hiện đúng quy định về ký kết hợp đồng, thanh toán và công khai thông tin dự án. Trước khi ký hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; trường hợp tài sản hoặc dự án được thế chấp thì phải thực hiện giải chấp theo quy định, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Việc bàn giao căn hộ phải được thực hiện sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu theo thiết kế được duyệt và đáp ứng các điều kiện liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ dự án.